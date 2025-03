Panamá otorga salvoconducto al expresidente Martinelli para que viaje a Nicaragua

Martinelli, de 73 años, se refugió en la Embajada de Nicaragua en Panamá después de que fuera ratificada la sentencia a más de 10 años de prisión y la multa de 19,2 millones de dólares que se impuso al ser hallado culpable del delito de blanqueo de capitales por el caso conocido como 'New Business' , la compra de un conglomerado de medios con dinero público.

Martínez-Acha señaló que tras asilarse en la Embajada de Nicaragua, Martinelli ha interpuesto una serie de demandas contra el fallo, que "los tiempos de la justicia no siempre coinciden con los tiempos que exige la salud" y que por eso "el Ministerio de Relaciones Exteriores ha decidido reconocer el asilo otorgado" por el Gobierno nicaragüense.

En una publicación en sus redes sociales minutos antes del pronunciamiento del canciller panameño, Martinelli denunció que agentes de la unidad "antiterrorismo" de Panamá habían llegado a la delegación diplomática nicaragüense por razones que dijo desconocer.

"Están allá afuera, yo no sé si quieren asaltar la embajada, yo no sé si me quieren hacer algo indebido y desconozco las razones", dijo Martinelli.

Más tarde, tras conocer el motivo, insistió en un nuevo video, acompañado de su inseparable perro Bruno y sus abogados, que a él lo que le han hecho es "una condena política" y es "totalmente inocente", y dijo estar pensándose qué hacer.

"Ahora me dan esta sorpresa que estamos analizando para ver qué decisión tomamos", adelantó Martinelli.

El salvoconducto fue aprobado este jueves por el Gobierno del presidente, José Raúl Mulino, quien llegó al poder tras ganar los comicios de mayo de 2024 de la mano de Martinelli, que le delegó su candidatura presidencial tras ser inhabilitado en razón del caso de blanqueo.

Antes, el pasado Gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) negó el 9 de febrero de 2024 el salvoconducto para permitir la salida de Martinelli alegando para ello lo dispuesto en el Artículo 1 de la Convención sobre Asilo de 1928 y de la Convención sobre Asilo Político de 1933, dijo entonces un comunicado oficial.

La estancia del expresidente en la delegación diplomática ha estado marcada por la controversia dada su activa participación en asuntos de política doméstica, lo que está taxativamente prohibido por las normas de asilo, así como por las constantes remodelaciones a la sede diplomática para adecuarla a sus exigencias.

Martinelli también enfrenta en Panamá una acusación de blanqueo por el caso Odebrecht, mientras que en España está imputado por una investigación contra la constructora FCC por el pago de sobornos y por otro caso de interceptación de las comunicaciones de una mujer en Mallorca.