Panamá: se aproxima concesión de aeropuertos Río Hato, David y Colón

Por revistaeyn.com
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, espera terminar en los próximos meses el proceso de concesión para los aeropuertos de Río Hato, David y Colón.
El proyecto se enmarca en la directriz emitida por el presidente de la república en agosto de 2024, cuando anunció que los tres aeropuertos serían adjudicados en concesión a una única empresa que cuente con amplia solvencia, capaz de asegurar su desarrollo y sostenibilidad a largo plazo.
“Espero concluir antes del 31 de diciembre [...] todo el proceso para que las concesiones de los otros tres aeropuertos Río Hato, David y Colón, casa uno en su modalidad y utilidad correspondiente”, informó Mulino, según consigna La Estrella de Panamá.
Por otro lado, Mulino destacó los esfuerzos que se están realizando para que el Aeropuerto Internacional de Tocumen se consolide como motor estratégico de competitividad y mantenga el dinamismo.
ORDENAN COBRO DE TASA AEROPORTUARIA EN RÍO HATO
Durante la intervención, Mulino ordenó el cobro de la tasa aeroportuaria a los dueños de aviones privados que aterrizar en el aeropuerto de Río Hato."Le dije al gerente que -por orden mía- cobre la tasa que además es una guayaba, 30 treinta y pico de dólares”, sentenció.
El Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez, ubicado en Río Hato, en la provincia de Coclé, posee una pista de aterrizaje con 2.440 metros de largo, según datos de Tocumen S.A., empresa aeroportuaria que lo administra. El edificio de la terminal aérea tiene la capacidad para atender dos aeronaves tipo Boeing 757-200 para 228 pasajeros simultáneamente, para un flujo estimado de unos 600 pasajeros de entrada y salida.