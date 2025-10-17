Panamá: se aproxima concesión de aeropuertos Río Hato, David y Colón

Por revistaeyn.com

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, espera terminar en los próximos meses el proceso de concesión para los aeropuertos de Río Hato, David y Colón.

El proyecto se enmarca en la directriz emitida por el presidente de la república en agosto de 2024, cuando anunció que los tres aeropuertos serían adjudicados en concesión a una única empresa que cuente con amplia solvencia, capaz de asegurar su desarrollo y sostenibilidad a largo plazo.

“Espero concluir antes del 31 de diciembre [...] todo el proceso para que las concesiones de los otros tres aeropuertos Río Hato, David y Colón, casa uno en su modalidad y utilidad correspondiente”, informó Mulino, según consigna La Estrella de Panamá.