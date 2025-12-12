La empresa aeroespacial SpaceX saldría a la bolsa en 2026, confirma Elon Musk

Empresas & Management

Por Agencia EFE El empresario Elon Musk ha confirmado que planea sacar a bolsa en 2026 la empresa aeroespacial SpaceX después de que varios medios señalasen que el próximo año podría producirse una oferta pública de acciones que colocaría su valor en más de un billón de dólares. En un mensaje en su red social X, Musk dijo que la información publicada por el medio Ars Technica, en la que confirmaba la salida a bolsa en 2026 para recaudar hasta US$30.000 millones, era "correcta".

Con anterioridad, Musk había señalado que la valoración de SpaceX en US$800.000 millones no era "exacta" porque la empresa no depende de la NASA económicamente sino que su principal fuente de ingresos es su sistema de internet por satélite Starlink. Ars Technica comparó la posible salida a bolsa de SpaceX con la de Aramco, la compañía petrolera estatal de Arabia Saudí, que en 2019 estableció el récord de una oferta pública de valores (OPV) al recaudar US$29.000 millones.