Empresarios rechazan propuesta de tasa de US$10 a pasajeros en tránsito en Panamá

Centroamérica & Mundo

Un diputado suplente presentó un anteproyecto de ley que establece una "Tasa Aeroportuarias para pasajeros en Tránsito" de US$10 con el objetivo de generar recursos para el mantenimiento, modernización y expansión de los aeropuertos.

Por Agencia EFE La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) expresó su rechazo a la propuesta legislativa de imponer una tasa de US$10 a los pasajeros en tránsito porque restará competitividad al llamado 'hub de las Américas' del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país y un centro regional de conexiones. "Panamá no es el único centro de transbordo en la región. La aviación internacional evoluciona de manera constante y competitiva, por lo que debemos pensar estratégicamente cómo mantener nuestras ventajas, y no ponerlas en peligro con medidas que pueden ahuyentar aerolíneas y pasajeros. No podemos matar a la gallina de los huevos de oro", señala en una misiva el presidente de la CCIAP, Juan Arias.

Benicio Robinson González, diputado suplente del minoritario Partido Revolucionario Democrático (PRD), presentó el pasado 18 de agosto el anteproyecto de ley 131 que establece una "Tasa Aeroportuarias para pasajeros en Tránsito" de US$10 dólares "con el objetivo de generar recursos para el mantenimiento, modernización y expansión de los aeropuertos del país, así como crear más plazas de empleos a nivel nacional", según informó el Parlamento. Esta tasa, de acuerdo con lo informado en un comunicado de la unicameral Asamblea Nacional (AN, PArlamento), "generaría una recaudación estimada de US$190 millones anuales", puesto que "de los 19 millones de pasajeros que anualmente transitan por el Aeropuerto Internacional de Tocumen y otras terminales aéreas del país, más del 60 % corresponden a viajeros internacionales en tránsito, quienes utilizan las instalaciones, sistemas de seguridad, limpieza y tecnología, sin que exista actualmente una contribución directa por ese uso".