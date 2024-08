Perú y El Salvador inician diálogo para lograr un Tratado de Libre Comercio

POR EFE

Perú y El Salvador iniciaron el diálogo para alcanzar un Tratado de Libre Comercio (TLC), anunció este jueves la ministra de Comercio Exterior y Turismo peruana, Elizabeth Galdo, quien viajó al país centroamericano y se reunió con su Ejecutivo.

"Perú está comprometido con seguir ampliando las oportunidades comerciales para las empresas. Este avance con El Salvador, para lograr suscribir un nuevo TLC, es muestra de que nuestra agenda de negociaciones comerciales de mantiene activa, y seguimos buscando posicionar nuestros productos en los mercados internacionales y, en particular, en Centroamérica", señaló la ministra.

Precisó que para ello, en septiembre se reunirán los equipos técnicos de ambos países con el objetivo de definir una hoja de ruta y un cronograma de trabajo.

"El mercado salvadoreño es muy atractivo para las micro, pequeñas y medianas empresas de Perú, con importantes oportunidades en sectores como textil, alimentos y acabados para la construcción", agregó la información difundida.

En 2023, el intercambio comercial de Perú con este país alcanzó 73 millones de dólares.

Las exportaciones peruanas fueron de 51 millones, siendo los más representativos las exportaciones de productos del sector químico (19 millones), agropecuario (17 millones) y metalúrgico (5 millones).

Por otro lado, las importaciones desde El Salvador tuvieron un valor de 22 millones de dólares, y destacan los productos del sector agropecuario (15 millones), petróleo y gas (4 millones) y textil (1 millón).

Así lo indicó Galdo después de reunirse con la ministra de Economía de El Salvador, María Luisa Hayem Brevé, en el país centroamericano, donde viajó para realizar una visita oficial y asistir, entre otros, al evento Microfinance Summit for Latin America and the Caribbean – SUMMIC San Salvador 2024, donde expuso sobre las "oportunidades de inversión para el desarrollo de las microfinanzas y la inclusión financiera.

Y expuso que el país está enfocado den ampliar los instrumentos financieros para los exportadores en las instituciones de microfinanzas.