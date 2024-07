¿Quién es James David Vance, el compañero de fórmula de Donald Trump?

"He decidido que la persona más adecuada para ejercer como vicepresidente de Estados Unidos es el senador J.D. Vance , del gran estado de Ohio", afirmó el republicano, Donald Trump, en su red Truth Social.

"No debería estar aquí, podría estar muerto", dijo Trump el domingo al diario The New York Post, que aseguró que el exgobernante llevaba una venda blanca en la oreja herida.

Contó que lo salvó haber girado un poco a la derecha para leer un gráfico sobre migración, por lo que el disparo le dio en la oreja.

Trump felicitó por su labor al servicio secreto, encargado de la seguridad presidencial, y al francotirador que eliminó al atacante con un disparo "entre los ojos".