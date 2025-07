Louis Vuitton crea una experiencia de compra: así es su tienda crucero en Shanghái

Por revistaeyn.com

Cuando el lujo no tiene límites. La marca Louis Vuitton presenta “The Louis” y no, no es una colección, es una tienda con forma de barco en el centro de Shanghái.

La compañía indica que en este espacio combina legado, creatividad e imaginación y ofrece a los consumidores una experiencia que reúne los productos de Louis Vuitton, una exposición artística y una propuesta gastronómica.