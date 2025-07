Adidas dice que podría subir los precios por el impacto de los aranceles

Adidas dijo que la incertidumbre sobre el comercio le impedía aumentar su guía anual, y que aún no había decidido sobre posibles aumentos de precios en Estados Unidos para mitigar el impacto.

En una llamada con analistas, el director ejecutivo Bjorn Gulden enfatizó que aún no se conocían los niveles arancelarios finales, pero dijo que estaba preocupado por el impacto en cadena de los precios más altos en la demanda de los consumidores estadounidenses, reporta Reuters.

"Lo que más me preocupa, para ser honesto, no es solo el costo, sino cuál será la reacción del consumidor en el mercado con todos estos aumentos de precios que creo que vendrán no solo en nuestro sector, sino en general en los EEUU", dijo Gulden.

"Si tenemos una mega inflación en los EEUU, sucederán cosas en el lado de la demanda, entonces, por supuesto, los volúmenes disminuirán", añadió.

Adidas revisará sus precios y decidirá en qué productos podría subir los precios en Estados Unidos una vez que se finalicen los aranceles, dijo Gulden, que se negó a decir cuánto podrían aumentar los precios.

"Intentaremos mantener los precios de los modelos conocidos (estables) todo el tiempo que podamos, y luego haremos nuevos precios en productos que no han existido antes", dijo.