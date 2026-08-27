Edición Especial Confianza 2026: una siembra luminosa

Edicion Mensual

“Reputación en Centroamérica: el Valor de la Confianza” llega a su Cuarta Edición. Un proyecto que creamos en 2022 y vio su primera edición en 2023. Desde entonces, la investigación que comenzó con una sólida alianza entre Estrategia & Negocios como medio pionero y líder desde hace 27 años del periodismo económico y de negocios centroamericano, PIZZOLANTE, firma internacional de consultoría con 50 años de trayectoria y DATOS Group, con 70 años de experiencia en Investigación de Mercado, Estudios de Opinión Pública y Gestión Humana, ha evolucionado hasta convertirse hoy en la más profunda investigación sobre Confianza Empresarial e Institucional en Centroamérica.