Agroindustria nicaragüense: optimismo con zafra 2023/2024

Entre los compromisos internacionales, Amador destacó que la industria azucarera exportará 29.100 toneladas métricas este año, como parte de la cuota CAFTA-DR negociada con Estados Unidos, dos décadas atrás.

También contemplan exportar 50.000 toneladas métricas a la República Popular China, las que estarán exentas del 35 % de aranceles que deben pagar los países con los que no tienen tratado comercial vigente.

Por otra parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés), en su reporte de enero de 2024, proyecta que la industria azucarera mexicana sufrirá una caída de unas 267.000 toneladas métricas, como resultado de afectaciones provocadas por una fuertísima sequía.

Al respecto, Amador indicó que en México, a diferencia de la industria azucarera nicaragüense, no dispone de tierras, sino de fábricas, por tanto la siembra y cosecha recae en miles de pequeños productores que no pueden enfrentar los años de sequía por no disponer de eficientes sistemas de riego.

“Es una oportunidad importante que hemos estado aprovechando. El TLC con México nos da derecho a exportar el 10 % de las importaciones oficiales que el gobierno de ese país anuncie”, reconoció Amador.

Además, apuntó que los consumidores finales en México, como las empresas embotelladoras por ejemplo, pueden solicitar directamente al gobierno de su país la importación de azúcar de Nicaragua.

“Hemos exportado azúcar a México desde el año pasado, con la característica especial de que es azúcar blanca para el consumidor final, por tanto tiene un precio muy bueno, similar al de Estados Unidos”, señaló Amador.