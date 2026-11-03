Elecciones EE.UU. | Abren las urnas en unos comicios clave para América

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Las elecciones de medio mandato definirán el margen de acción de la Casa Blanca durante los próximos dos años. Los sondeos favorecen a los demócratas en la Cámara de Representantes, mientras los inversores evalúan las consecuencias para la política fiscal y la inteligencia artificial.

Por: Revistaeyn.com Estados Unidos comenzó este martes 3 de noviembre su jornada electoral de medio mandato con la apertura de los primeros centros de votación en Vermont, a las 5:00 de la mañana, hora local. La elección determinará la composición del Congreso y la capacidad de Donald Trump para impulsar su agenda durante los últimos dos años de su segunda presidencia. La apertura de los colegios se desarrolla de forma escalonada por los distintos husos horarios del país. Más de 57 millones de personas ya habían sufragado anticipadamente, de manera presencial o por correo, según el recuento del Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida. En esta jornada se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado.

Un examen para la Presidencia

Aunque Trump no aparece en las papeletas, la votación constituye una evaluación nacional de su gestión. Según Reuters, los sondeos y los analistas electorales independientes favorecen a los demócratas para recuperar la Cámara de Representantes, mientras la disputa por el Senado permanece abierta. El costo de vida ocupa un lugar central entre las preocupaciones de los votantes. El encarecimiento de los combustibles asociado a la guerra con Irán y el efecto de los aranceles sobre los precios han complicado la campaña republicana. Trump llega a la elección con una aprobación cercana a sus mínimos. La trascendencia del resultado reside en las facultades que podría recuperar la oposición. Una mayoría demócrata en cualquiera de las cámaras permitiría abrir investigaciones sobre la administración y exigir concesiones para aprobar legislación. Si además obtiene el Senado, podría bloquear nombramientos presidenciales, incluidos los de la Corte Suprema cuando se produzcan vacantes. Para la Casa Blanca, perder una o ambas mayorías supondría pasar de un Congreso controlado por su partido a una relación de negociación y mayor fiscalización.

Los inversores calculan el alcance del cambio