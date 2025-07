Amazon pagará US$20 millones al año a The New York Times para entrenar la IA

POR EFE

Amazon acordó abonar anualmente al menos 20 millones de dólares a The New York Times (NYT) por acceder a sus artículos y contenido periodístico para entrenar los sistemas de inteligencia artificial (IA) del gigante tecnológico, detalló este miércoles The Wall Street Journal.

Como parte de este acuerdo, que ya fue anunciado a finales de mayo, The New York Times permitirá a la compañía liderada por Jeff Bezos utilizar el contenido del periódico, de su publicación sobre cocina (NYT Cooking) y del medio deportivo asociado The Athletic para alimentar sus herramientas IA.

En la práctica, esto supondrá la posibilidad de visualizar resúmenes en tiempo real y extractos de artículos de The New York Times en servicios y plataformas de Amazon, incluida la asistente virtual Alexa, así como la capacitación de otros modelos creados por la compañía de Bezos, quien a su vez es el propietario de The Washington Post, periódico competencia directa de NYT.