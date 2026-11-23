Por: Revistaeyn.com
Las compras reflexivas frente a la impulsividad de otros años y el uso de comparadores basados en la Inteligencia Artificial (IA) son los dos fenómenos que han ganado peso para el Viernes Negro (Black Friday), lo que cualitativamente dará un giro a esta primera campaña de rebajas del trimestre (de noviembre a enero).
Así lo fundamenta un informe de la consultora KPMG, el cual destaca que este año serán más los consumidores reflexivos (el 61%) que los impulsivos (36%).
Los precios al alza (en prácticamente todas las economías del mundo) justifican este nuevo escenario, afirma el estudio. De hecho, la carestía de la vida es la principal preocupación para el 88% de los consumidores que ya sufren en sus bolsillos el efecto de la inflación.
Los expertos prevén que muchos de los potenciales compradores analizarán más las ofertas, visitarán un mayor número de tiendas y plataformas y, en resumen, comprarían menos artículos.
La incertidumbre del entorno, "se ha vuelto estructural, impacta en la confianza del consumidor e induce al ahorro". añade KPMG.
Este año, el Black Friday llega también con mayor protagonismo de la IA. Hasta el 40% de los compradores usará esta herramienta, frente al 29% de hace un año. Los motivos principales de este incremento son la rapidez para comparar precios y ofertas, así como la información fiable que ofrece sobre la calidad y fiabilidad de los productos. La IA ampara, en este sentido, al consumidor ante la desconfianza creciente de determinadas ofertas.
Proyecciones por mercados
En Estados Unidos, la jornada comercial del viernes 27 llega con dos señales para el sector: Adobe Analytics proyecta que las ventas en línea alcanzarán US$12.900 millones, un 9,2% más que en 2025. Al mismo tiempo, Deloitte encontró que el gasto promedio previsto por los encuestados para el período entre Acción de Gracias y el Cyber Monday se mantiene en US$624, pese a que la intención de participar subió del 82 % al 87%.
La Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos (NRF) estima que 126 millones de personas planean comprar el viernes, el día de mayor convocatoria del período. En ventas exclusivamente digitales, Adobe prevé que el Cyber Monday, el lunes 30, conserve el primer lugar con US$15.100 millones, un 6,2 % más interanual.
Los descuentos también inciden en cuándo se compra. El 72 % de los compradores consultados por Deloitte dijo que aplaza algunas compras hasta la campaña porque espera encontrar mejores precios. En España, el despacho de EFE del 21 de noviembre recogió otro aspecto de esa búsqueda: el 78% de los consumidores analizados por NTT DATA teme encontrarse con descuentos engañosos. La consultora también señala que el 55% prevé usar herramientas de inteligencia artificial, entre otros fines para comparar productos y precios.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España aporta un antecedente para esa desconfianza. En el Black Friday de 2025 analizó más de 14.000 precios de productos de electrónica y electrodomésticos en 60 tiendas en línea: frente al mínimo registrado en septiembre y octubre, el 35% bajó y el 37% subió.
Panamá encadena dos campañas y El Salvador mide la confianza
La Asociación Panameña de Centros Comerciales confirmó la jornada del 27 de noviembre, luego del Panamá Black Weekend de octubre. Los comercios preparan promociones principalmente en electrónica y electrodomésticos. La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia recomendó verificar quién vende, qué condiciones tiene la oferta y qué garantía se aplica, especialmente en compras por internet.
En El Salvador, la Defensoría del Consumidor incluyó en su encuesta sobre el Viernes Negro 2026 preguntas sobre la confianza en la publicidad, las promociones y el cumplimiento de las garantías.
En Colombia, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico proyecta 12,8 millones de compras en línea entre el viernes 27 y el lunes 30, un 20% más que en el mismo período de 2025. El valor total crecería un 6%, hasta 2,46 billones de pesos colombianos, según la estimación del gremio empresarial. Esa diferencia implica un valor promedio por transacción cerca de un 12% menor, calculado a partir de los crecimientos proyectados.
Para el comercio regional, el reto de fin de año es convertir esa búsqueda de precios en ventas rentables. La proyección colombiana ilustra la diferencia: se pueden procesar más pedidos aunque se facture menos por cada uno