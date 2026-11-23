Por: Revistaeyn.com

Las compras reflexivas frente a la impulsividad de otros años y el uso de comparadores basados en la Inteligencia Artificial (IA) son los dos fenómenos que han ganado peso para el Viernes Negro (Black Friday), lo que cualitativamente dará un giro a esta primera campaña de rebajas del trimestre (de noviembre a enero).

Así lo fundamenta un informe de la consultora KPMG, el cual destaca que este año serán más los consumidores reflexivos (el 61%) que los impulsivos (36%).

Los precios al alza (en prácticamente todas las economías del mundo) justifican este nuevo escenario, afirma el estudio. De hecho, la carestía de la vida es la principal preocupación para el 88% de los consumidores que ya sufren en sus bolsillos el efecto de la inflación.

Los expertos prevén que muchos de los potenciales compradores analizarán más las ofertas, visitarán un mayor número de tiendas y plataformas y, en resumen, comprarían menos artículos.

La incertidumbre del entorno, "se ha vuelto estructural, impacta en la confianza del consumidor e induce al ahorro". añade KPMG.

Este año, el Black Friday llega también con mayor protagonismo de la IA. Hasta el 40% de los compradores usará esta herramienta, frente al 29% de hace un año. Los motivos principales de este incremento son la rapidez para comparar precios y ofertas, así como la información fiable que ofrece sobre la calidad y fiabilidad de los productos. La IA ampara, en este sentido, al consumidor ante la desconfianza creciente de determinadas ofertas.