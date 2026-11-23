Por: Revistaeyn.com
El Gobierno de Guatemala abrió la puerta a ampliar el estado de sitio a otros departamentos. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dijo el domingo 22 de noviembre que la posibilidad se evaluaría con el presidente Bernardo Arévalo, en el Consejo de Ministros y en el Consejo Nacional de Seguridad.
Al corte del lunes 23 de noviembre, la medida seguía vigente en Zacapa e Izabal. El ministro dejó abierta la discusión sobre el alcance territorial y aún no hay un anuncio oficial que identifique qué departamentos se sumarían.
La discusión se abrió tras otro fin de semana de violencia. La noche del viernes 20, un ataque contra la discoteca Zoho, en la zona 9 de Ciudad de Guatemala, dejó cuatro muertos y varios heridos. Villeda señaló como posible móvil una disputa territorial por el narcomenudeo. El sábado 21, dos hombres fueron asesinados en San Jorge, Zacapa, ya bajo el estado de sitio. Según el ministro, ese ataque puso fin a casi una semana sin homicidios en los dos departamentos. El móvil sigue bajo investigación.
El Decreto Gubernativo 8-2026 entró en vigor el 15 de noviembre por 30 días. El Ejecutivo lo justificó con informes sobre ataques, amenazas e intimidaciones vinculados con el narcotráfico y organizaciones criminales transnacionales. El Congreso lo ratificó el 17 de noviembre con 147 votos, mediante el Decreto 29-2026, y facultó a las fuerzas de seguridad para tomar el control de las cárceles. La medida limita temporalmente garantías relacionadas con la detención, la libre locomoción, el derecho de reunión y manifestación y la portación de armas.
El artículo 138 de la Constitución exige que la declaratoria precise el territorio, las garantías afectadas y el plazo, con un máximo de 30 días cada vez. Corresponde al presidente emitirla en Consejo de Ministros y al Congreso ratificarla, modificarla o improbarla.
Para las empresas, el alcance territorial importa porque determina dónde se aplican las restricciones y los controles. En Izabal, el Instituto Guatemalteco de Turismo informó que los cruceros continuaban según lo programado. Constitución de Guatemala · Ministerio de Gobernación ·
La violencia que precedió al decreto ya había golpeado a comunidades y a autoridades. El 6 de noviembre, una emboscada en Río Hondo, Zacapa, dejó cuatro muertos, entre ellos el diputado Julio César Portillo Paz y tres agentes de la Policía Nacional Civil. El 13 de noviembre, otro ataque dejó cinco muertos y tres heridos en el caserío El Tocino, también en Zacapa.
En la capital, el asesinato del exfiscal anticorrupción y exjefe de la SAT Juan Francisco Solórzano Foppa, el 17 de octubre, expuso otra dimensión del problema. El Ministerio Público atribuyó la autoría material al Barrio 18 e informó que dos personas quedaron ligadas a proceso por el asesinato de las dos víctimas del ataque. La investigación sobre quién pudo haber ordenado el crimen y con qué móvil sigue abierta.
Los casos muestran cómo distintas expresiones del crimen organizado presionan al Estado al mismo tiempo. En el oriente, los informes oficiales describen el accionar de redes transnacionales vinculadas al narcotráfico. En la capital, la investigación por el ataque a Zoho apunta a la disputa por la venta local de drogas, mientras la Fiscalía atribuye a una pandilla la ejecución del exfiscal.
El alcance del problema se aprecia en los distintos espacios donde opera la violencia, desde comunidades rurales y carreteras hasta zonas comerciales de la capital.
Guatemala ya recurrió este año a una medida de alcance nacional. El 18 de enero, el presidente Arévalo declaró un estado de sitio de 30 días en todo el país tras motines carcelarios y ataques contra policías. La discusión actual parte de una medida focalizada en dos departamentos y plantea hasta dónde extenderla ante la persistencia de los ataques.
El Salvador ofrece la referencia regional más visible. El régimen de excepción de Nayib Bukele rige desde marzo de 2022 y en octubre la Asamblea Legislativa aprobó su prórroga número 56. Las autoridades salvadoreñas atribuyen a su estrategia una fuerte caída de los homicidios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha cuestionado la prolongación de la medida por las denuncias de detenciones arbitrarias y las afectaciones al debido proceso. Honduras también endureció en noviembre las penas y los controles penitenciarios contra maras, pandillas y otras estructuras criminales mediante reformas penales.
En Guatemala, Gobernación reportó 52 detenciones, 48 armas de fuego incautadas y 68 allanamientos en Zacapa e Izabal entre el 15 y el 21 de noviembre. Es el primer balance del despliegue. La decisión sobre una ampliación dependerá de dónde identifique el Gobierno que hacen falta facultades excepcionales. Su eficacia se medirá por la capacidad de esclarecer los ataques, desarticular las redes que los sostienen y reducir la violencia de forma sostenida.