Por: Revistaeyn.com

El Gobierno de Guatemala abrió la puerta a ampliar el estado de sitio a otros departamentos. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dijo el domingo 22 de noviembre que la posibilidad se evaluaría con el presidente Bernardo Arévalo, en el Consejo de Ministros y en el Consejo Nacional de Seguridad.

Al corte del lunes 23 de noviembre, la medida seguía vigente en Zacapa e Izabal. El ministro dejó abierta la discusión sobre el alcance territorial y aún no hay un anuncio oficial que identifique qué departamentos se sumarían.

La discusión se abrió tras otro fin de semana de violencia. La noche del viernes 20, un ataque contra la discoteca Zoho, en la zona 9 de Ciudad de Guatemala, dejó cuatro muertos y varios heridos. Villeda señaló como posible móvil una disputa territorial por el narcomenudeo. El sábado 21, dos hombres fueron asesinados en San Jorge, Zacapa, ya bajo el estado de sitio. Según el ministro, ese ataque puso fin a casi una semana sin homicidios en los dos departamentos. El móvil sigue bajo investigación.

El Decreto Gubernativo 8-2026 entró en vigor el 15 de noviembre por 30 días. El Ejecutivo lo justificó con informes sobre ataques, amenazas e intimidaciones vinculados con el narcotráfico y organizaciones criminales transnacionales. El Congreso lo ratificó el 17 de noviembre con 147 votos, mediante el Decreto 29-2026, y facultó a las fuerzas de seguridad para tomar el control de las cárceles. La medida limita temporalmente garantías relacionadas con la detención, la libre locomoción, el derecho de reunión y manifestación y la portación de armas.

El artículo 138 de la Constitución exige que la declaratoria precise el territorio, las garantías afectadas y el plazo, con un máximo de 30 días cada vez. Corresponde al presidente emitirla en Consejo de Ministros y al Congreso ratificarla, modificarla o improbarla.

Para las empresas, el alcance territorial importa porque determina dónde se aplican las restricciones y los controles. En Izabal, el Instituto Guatemalteco de Turismo informó que los cruceros continuaban según lo programado. Constitución de Guatemala · Ministerio de Gobernación ·