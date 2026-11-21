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La etapa de construcción generará 200 empleos, entre directos e indirectos, los cuales se sumarán a las oportunidades creadas por los proveedores, contratistas y servicios vinculados.

Por revistaeyn.com Cemento Panam, parte del dominicano Grupo Estrella que adquirió Cementos Fortaleza en El Salvador, anunció el inicio de construcción de su segunda línea de producción en Acajutla e inauguró una planta solar. La empresa indicó que la nueva línea duplicará la capacidad actual de la planta, que es de 350,000 toneladas anuales.

Dicha planta se entregará en 2027 y fortalecerá el suministro de cemento en el mercado salvadoreño, que desde finales de 2021 experimenta un repunte en la industria de la construcción y se ha convertido en el principal motor de la economía. Germán Castillo, director general de Cemento Panam, destacó que la planta incorpora tecnología y prácticas responsables porque «crecer en El Salvador significa producir mejor, operar de manera responsable y contribuir, desde nuestra industria, a construir un país con mayores oportunidades». La etapa de construcción generará 200 empleos, entre directos e indirectos, los cuales se sumarán a las oportunidades creadas por los proveedores, contratistas y servicios vinculados.