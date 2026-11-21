Por revistaeyn.com
Cemento Panam, parte del dominicano Grupo Estrella que adquirió Cementos Fortaleza en El Salvador, anunció el inicio de construcción de su segunda línea de producción en Acajutla e inauguró una planta solar.
La empresa indicó que la nueva línea duplicará la capacidad actual de la planta, que es de 350,000 toneladas anuales.
Dicha planta se entregará en 2027 y fortalecerá el suministro de cemento en el mercado salvadoreño, que desde finales de 2021 experimenta un repunte en la industria de la construcción y se ha convertido en el principal motor de la economía.
Germán Castillo, director general de Cemento Panam, destacó que la planta incorpora tecnología y prácticas responsables porque «crecer en El Salvador significa producir mejor, operar de manera responsable y contribuir, desde nuestra industria, a construir un país con mayores oportunidades».
La etapa de construcción generará 200 empleos, entre directos e indirectos, los cuales se sumarán a las oportunidades creadas por los proveedores, contratistas y servicios vinculados.
El grupo detalló que la planta solar, por su parte, tiene 4,302 paneles solares, que suman una capacidad de generación de tres megavatios pico (MWp), equivalente al 30 % de la demanda energética de la operación.
Giuseppe Maniscalco, presidente de la División Industrial de Grupo Estrella, aseguró que el grupo cree en El Salvador, así como en su población y en las oportunidades del mercado.
En agosto pasado se confirmó que Cemento Panam adquirió Cementos Fortaleza en El Salvador, firma que debutó en 2022. Con esta adquisición, Cemento Panam incursiona en un tercer mercado, ya que también cuenta con operaciones en República Dominicana y Panamá.
Con información de Diario El Mundo