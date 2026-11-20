La institución financiera hondureña fortalece su vínculo con los clientes mediante educación financiera y atención personalizada, bajo una filosofía que pone en el centro a las personas y sus necesidades.

Por E&N Brand Lab para Banco Ficensa / Contenido del ecosistema Lovemarks de Estrategia & Negocios Conocer al cliente es el punto de partida para construir relaciones que perduran. Para Banco Ficensa, ser reconocida como una Lovemark representa mucho más que una distinción: es el reflejo de una relación construida con sus clientes a través del tiempo, basada en confianza, cercanía y experiencias de alto valor. Más allá de ofrecer productos y servicios bancarios, la institución busca comprender las historias, los proyectos y las metas que existen detrás de cada cliente que acude a ellos en busca de soluciones. Esta visión se resume en el concepto “Aquí te conocemos”, una filosofía que orienta su manera de hacer banca y de establecer vínculos que trascienden las transacciones. “El amor hacia una marca nace cuando una institución logra trascender de lo funcional y convertirse en parte de la vida de las personas”, destacan desde el banco. Ese vínculo se expresa en la confianza y la preferencia de cada usuario. Por ello, “Aquí te conocemos” no es únicamente una campaña sino una forma de reafirmar su compromiso de hacer banca desde una perspectiva más humana.

VALOR AGREGADO EN CADA TRANSACCIÓN

La cercanía de Banco Ficensa con sus clientes se traduce en iniciativas que buscan generar valor para distintos segmentos de la población. Una de ellas es la educación financiera, que se promueve mediante visitas a fundaciones, donde se imparten charlas apacientes. Los adultos mayores reciben atención a través de jornadas interactivas sobre ciberseguridad, pensiones y manejo responsable de las finanzas personales. La formación también se extiende a niños y jóvenes mediante productos especializados que buscan fomentar el ahorro desde edades tempranas. Entre ellos destaca Cuenta DINO, una solución orientada a desarrollar hábitos financieros desde la infancia. Para las mujeres, Cuenta Rosa busca acompañarlas en sus proyectos y objetivos personales. Banco Ficensa brinda asesoramiento personalizado para comprenderlas necesidades de cada negocio, con el propósito de acompañar sus iniciativas de crecimiento. “Conocer a nuestros clientes también significa entender sus etapas, necesidades y sueños para acompañarlos de una manera más humana y relevante”, afirma la institución. En todo este proceso, el banco ha aprendido que la construcción de una relación duradera requiere conocer cómo perciben los clientes el servicio recibido. Por ello, utiliza el indicador Net Promoter Score (NPS) —que mide la disposición de los usuarios a recomendarla institución— y realiza evaluaciones de cliente oculto para analizar la calidad de la atención en distintos puntos de contacto. A estos mecanismos se suman beneficios y promociones exclusivas para los usuarios de tarjetas, con los que busca ampliar la experiencia más allá de las operaciones financieras habituales. “La afinidad con una marca no se construye únicamente a partir de la satisfacción con un producto. También depende de la confianza que inspira, de la disposición de sus clientes a recomendarla y de su capacidad para acompañarlos en momentos relevantes de sus vidas”, refieren. En esa relación, Banco Ficensa encuentra el significado de ser una Lovemark: convertir cada interacción en una oportunidad para fortalecerla confianza y demostrar que detrás de cada decisión financiera hay una persona, una historia y un propósito.

RECONOCIDO