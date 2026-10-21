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Conozca las siete claves de qué hacer antes de usar IA en su empresa

Las empresas que aprovechan mejor la IA no comienzan preguntando qué herramienta comprar porque está de moda, sino qué tarea interna debería mejorar porque cuesta tiempo o dinero.

Por revistaeyn.com Aunque cada vez más empresas utilizan herramientas de inteligencia artificial en sus tareas internas, no todas logran los resultados que se proponen. El éxito en su uso se define desde antes de comenzar a usar la primera herramienta. Las herramientas de Inteligencia Artificial (IA) prometen ser la mano derecha de organizaciones que quieren impulsar sus ventas, mejorar sus productos o atacar nuevos mercados, entre otras tareas. De hecho, un estudio de la consultora McKinsey muestra que cada vez más empresas confían en ellas, al punto que el 88 % ya la usan en al menos una de sus funciones.

Sin embargo, este auge en su implementación no se refleja en los resultados. Apenas 44 % de las empresas que la utilizan reporta más eficiencia en sus procesos de negocios y apenas 24 % tiene mayor rentabilidad, según una encuesta de PriceWaterhouseCoopers. "Aún hay empresarios que ven la IA como una 'varita mágica' que solucionará los problemas estructurales de su negocio. No obstante, olvidan que antes de implementarla, requieren de un trabajo previo para reducir el riesgo de errores y ayudar a impulsar los resultados", comenta Fernando Sotelo, Director de Experiencia al Cliente de Zoho para América Latina. De acuerdo con Sotelo, estas son las siete recomendaciones que debería tener en cuenta cualquier compañía, sin importar su tamaño, para lograr una integración exitosa: 1. ¿Tienes un objetivo de negocios claro? Las empresas que aprovechan mejor la IA no comienzan preguntando qué herramienta comprar porque está de moda, sino qué tarea interna debería mejorar porque cuesta tiempo o dinero. Entonces, el primer paso es elegir un proceso concreto (responder cotizaciones, conciliar facturas, dar seguimiento a clientes), para definir cómo usarla y sus indicadores. 2. ¿Tienes tus datos ordenados y en un solo lugar? La IA es tan útil como la información que recibe. Si las ventas viven en una hoja de cálculo, los clientes en el correo y las facturas en otro sistema, cualquier algoritmo tendrá una visión parcial. La clave es centralizar la información de clientes, ventas y finanzas; unificar los datos y depurar los duplicados incluso antes de seleccionar la herramienta de IA.