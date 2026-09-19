La IA podría generar una crisis de liderazgo en las empresas ¿cómo evitarlo?

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El desafío no consiste en frenar la automatización, sino en asegurarse de que el trabajo que desaparece sea reemplazado por nuevas experiencias de aprendizaje.

Por revistaeyn.com La inteligencia artificial (IA) podría estar generando un problema de talento que las empresas todavía no reflejan en sus indicadores, pero que podría hacerse evidente en los próximos cinco años: una crisis en la formación de nuevos líderes. El avance de la IA generativa está modificando los puestos de nivel inicial al automatizar tareas repetitivas que durante décadas sirvieron como espacios de aprendizaje para los profesionales que posteriormente ocuparon posiciones de mayor responsabilidad.

Investigaciones de la Universidad de Harvard señalan que el empleo junior ha caído 9 %, mientras que la contratación de nivel inicial por trimestre se redujo 80 % desde 2023 en organizaciones que adoptan IA generativa. A su vez, el Informe de Posgrado 2026 de ZipRecruiter encontró que los puestos de entrada representaban 38.6 % de las oportunidades laborales a comienzos de 2026, frente a más de 44 % tres años atrás. El riesgo no está únicamente en que desaparezcan determinados empleos, sino en que también se reduzcan las oportunidades para adquirir experiencia. Un analista junior que construye y revisa un modelo desarrolla criterios para identificar errores; un nuevo empleado que redacta documentos aprende a defender y corregir sus argumentos, mientras que quienes enfrentan situaciones complejas con clientes desarrollan capacidades de comunicación y manejo de presión. Con la automatización, esas experiencias pueden desaparecer o trasladarse directamente a trabajadores con mayor rango. El Foro Económico Mundial advierte que los jóvenes profesionales están ingresando a mercados donde tareas estructuradas que antes ayudaban a desarrollar confianza y competencias son cada vez más automatizadas.