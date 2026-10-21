Ranking de las empresas que más valor perdieron en Bolsa en 2026

Un análisis de BestBrokers identificó a Boston Scientific como uno de los casos más destacados del año. La empresa estadounidense de tecnología médica perdió el 54.67 % de su capitalización bursátil entre enero y septiembre, al pasar de US$140,400 millones a US$63,700 millones. La reducción eliminó aproximadamente US$76,800 millones de su valoración de mercado.

Las grandes compañías de tecnología médica, comercio electrónico, lujo y consultoría informática figuran entre las más afectadas por la pérdida de valor bursátil durante 2026, en un escenario marcado por cambios en las expectativas de crecimiento, el avance de la inteligencia artificial (IA) y la desaceleración del consumo.

El retroceso se produjo pese a que la compañía reportó un crecimiento de ventas del 7.5 % a mediados de año. Entre los factores que presionaron sus acciones estuvieron las revisiones a la baja de sus previsiones anuales, la desaceleración de su negocio de implantes cardíacos Watchman, la pérdida de participación en el mercado de electrofisiología y las interrupciones operativas relacionadas con un ciberataque ocurrido a finales de agosto.

El comercio electrónico también registró fuertes pérdidas. Coupang, plataforma estadounidense de compras y entregas en línea, redujo su capitalización bursátil un 41.55 % entre el 5 de enero y el 25 de septiembre, desde US$42,700 millones hasta US$24,900 millones.

La caída refleja las presiones que enfrentan los negocios digitales ante los cambios en los hábitos de consumo y una mayor cautela de los compradores.

En el sector del lujo, LVMH perdió el 40.78 % de su valor bursátil, equivalente a unos US$151,900 millones. Hermès también sufrió un fuerte ajuste, con una reducción superior al 37 % y una pérdida de aproximadamente US$96,000 millones en el periodo analizado.

La menor demanda de los consumidores, especialmente en China, figura entre los factores que han debilitado las perspectivas del sector.

Las empresas tecnológicas y de consultoría tampoco escaparon a la corrección. Infosys, Accenture y Cognizant registraron caídas de entre el 33 % y el 42 %, mientras que Adobe perdió US$47,800 millones de capitalización bursátil. En este último caso, la expansión de las herramientas de inteligencia artificial generativa ha generado dudas sobre la capacidad de los proveedores tradicionales de software para mantener sus ventajas competitivas y sus precios.