Justicia de EEUU ofrece acuerdo a Boeing sobre accidentes del 737 MAX

Dijo que las familias "objetarán enérgicamente" el acuerdo si Boeing finalmente lo acepta y lo presenta ante un juez.

Contactada por la AFP, Boeing declinó hacer comentarios.

El diario The New York Times informó hace una semana que los fiscales estaban considerando un acuerdo alternativo de este tipo, conocido como acuerdo de procesamiento diferido, pero el Departamento de Justicia dijo que aún no había tomado una decisión.

En mayo, el Departamento de Justicia concluyó que Boeing podría ser enjuiciada por la violación de otro acuerdo diferido alcanzado tras dos accidentes fatales del 737 MAX en 2018 y 2019, en los que murieron 346 personas.

Bajo esa instancia, Boeing acordó pagar 2.500 millones de dólares para resolver los cargos de fraude relacionados con la certificación del 737 MAX.

Pero el fabricante volvió a estar bajo escrutinio este año tras el incidente del 5 de enero de un avión 737 MAX de Alaska Airlines que realizó un aterrizaje de emergencia tras perder un panel del fuselaje en pleno vuelo.