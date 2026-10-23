La especialización del café le granjea éxitos a Panamá

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La celebración de World of Coffee en Panamá corona una estrategia de negocios que pasa por anteponer una visión de país, coinciden los protagonistas del sector.

Por: Pablo Balcáceres - Estrategia & Negocios World of Coffee en Panamá abre una ventana premium para los productores de café y el turismo panameño, coinciden los protagonistas del sector. La temperatura del evento comenzó a subir este viernes 23 con la inauguración, a cargo del presidente de la República, José Raúl Mulino. “Me siento muy orgulloso de que este evento se realice por primera vez en la región latinoamericana en un país productor”, compartió Mulino, quien a la vez destacó el aporte del café a la región de Chiriquí, de la cual él es originario.

Más de 13.000 visitantes se darán cita en Panama Convention Center este fin de semana para probar lo mejor del café de especialidad, una oportunidad no solo para degustar las bondades de la bebida panameña e internacional, sino para fomentar los negocios de la cadena productiva. En la actividad participan más de 300 expositores, 35 países y cafés provenientes de más de 17 orígenes de alrededor del mundo; además tendrá lugar el World Barista Championship, que convoca a campeones nacionales de más de 60 países, detalló Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

“Desde la Cámara de Comercio vemos algo todavía más grande. Vemos una plataforma país. La oportunidad de demostrar que anfitriones del mundo es más que una marca de país. Es una realidad”, visualizó Barría. “El visitante que llega hoy a World of Coffee, no solamente entra al Panamá Convention Center, llega por Tocumen, utiliza transporte, se hospeda en un hotel, va a un restaurante, visita una cafetería, hace compras, conoce nuestra gastronomía, descubre nuestra cultura”, expresó.

Una reputación conjunta

“Durante muchos años fuimos nosotros quienes viajamos a las ferias, visitamos tostadores y tocábamos puertas para explicar dónde estaba Panamá y por qué valía la pena probar nuestros cafés. Hoy el mundo del café ha venido a Panamá”, planteó por su lado Ricardo Koyner, presidente de la Specialty Coffee Association of Panama. Hoy en día, el café del tipo Geisha de alta gama puede valuarse con precios superiores a US$10.000 por kilogramo, logrando récord para el país de hasta US$30.000 en las subastas internacionales. Más allá de alcanzar altas cotizaciones escala internacional ha ganado el valor percibido del grano panameño, celebró Koyner. “El mayor logro no es un precio récord, es la reputación que hemos construido juntos. Una reputación que hoy nos pertenece a todos los panameños y que debemos proteger. Esta reputación no se sostiene sola, cada cosecha la pone a prueba”.