Panamá reclama su liderazgo en cafés de especialidad con el World of Coffee

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El aroma de los mejores cafés del mundo inundará Panama Convention Center (PCC) durante el WOC, del 23 al 26 de octubre, durante el cual se desarrollarán diversas actividades como el World Barista Championship y una feria de negocios que conecta a los productores latinoamericanos con las cadenas mundiales de distribución.

Por Pablo Balcáceres - revistaeyn.com Panamá apunta alto como uno de los referentes en cafés de especialidad al organizar World of Coffee. Por primera vez le exposición más grande del café de especialidad a escala global se celebra en América Latina y lo hace en la capital panameña. El aroma de los mejores cafés del mundo inundará Panama Convention Center (PCC) durante el WOC, del 23 al 26 de octubre, durante el cual se desarrollarán diversas actividades como el World Barista Championship y una feria de negocios que conecta a los productores latinoamericanos con las cadenas mundiales de distribución.

Potencial económico para el sector cafetalero, potencial para posicionar el turismo en el país. Pablo De la Guardia, gerente general de Panama Convention Center aprecia una sinergia en los impactos del WOC para el país. “Representa una oportunidad de conectar dos fortalezas del país: el reconocimiento internacional de nuestro café y nuestra capacidad para recibir grandes encuentros internacionales. Ser anfitrión del World of Coffee en Panamá, durante su primera presencia en la región, es un hito que nos permite mostrar a Panamá ante una industria que ya reconoce la calidad de nuestro producto”, expresa De la Guardia. La actividad resulta del trabajo conjunto entre la Specialty Coffee Association (SCA), organismo líder de los cafés de especialidad; la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP). Los organizadores proyectan una asistencia superior a los 13.000 visitantes internacionales y la participación de más de 370 expositores globales en las instalaciones de Panama Convention Center. Además, el World Barista Championship amplía la exposición del talento panameño pues reunirá a más de 50 campeones nacionales. “Para el sector cafetero el valor está en el acceso directo a una audiencia internacional especializada. Los productores pueden presentar sus cafés, explicar qué los distingue y fortalecer relaciones con compradores. También es una oportunidad para que el visitante conozca el origen del producto y el trabajo que existe detrás de su calidad”, prospecta De la Guardia. Al ser país productor reconocido por sus cafés de especialidad, el World of Coffee les acerca más a los socios de negocios internacionales. “Eso puede fortalecer la confianza, ampliar relaciones y generar oportunidades para distintos productores”, continúa el gerente general de PCC. El grano gourmet panameño goza de buena valoración internacional. Este año, en la subasta internacional Best of Panama, el Elida Geisha Torre, una de las fincas de la familia Lamastus, alcanzó US$18.004 por kilogramo, mientras que un Geisha de Finca Lérida se vendió por US$13.505 por kilogramo.

DINAMISMO EN TURISMO DE NEGOCIOS

El Panama Convention Center se posiciona como la infraestructura de eventos más grande de Panamá y del istmo centroamericano, gracias a sus 15.400 metros cuadrados de exhibición, un salón de banquetes de 4.000 metros cuadrados y 16 salas de reuniones. En 2025 el recinto fue anfitrión de 76 eventos nacionales e internacionales, con un impacto económico estimado superior a los US$50 millones y más de 78.000 noches de hotel. Este año proyecta superar los 100 eventos nacionales e internacionales y recibir a más de 210.000 asistentes. De la Guardia resalta el lugar clave como protagonista del turismo de negocios en el país. “Esa mayor actividad nos permite anticipar un aporte económico superior al de años anteriores y refleja la fuerza que ha adquirido el PCC como motor de la industria de reuniones en Panamá”.