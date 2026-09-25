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Subasta de 750 kg de café de Panamá recauda más de US$3 millones

Con esta subasta se conmemoran los 30 años del prestigioso evento Best of Panama, que cada año congrega a compradores de café de especialidad en busca de los nuevos cafés que produce el país centroamericano.

Por Agencia EFE La subasta internacional del Best of Panama (BOP) concluyó con ventas por poco más de US$3 millones, después de 19 horas y 30 minutos de pujas por 750 kilogramos de café de alta gama en 50 lotes, entre ellos 40 lotes del exclusivo geisha y 10 de varietales. La puja virtual, que comenzó el miércoles, recaudó US$3.041.940 con la participación de 83 postores de 21 países. Los 50 lotes, de 15 kilogramos cada uno, fueron adquiridos por 29 compradores de 11 países.

El lote de Elida Geisha Torre, de 15 kilogramos y perteneciente a Lamastus Family Estate, alcanzó el precio máximo de la subasta, con 18.004 dólares por kilogramo. El café, que obtuvo el mejor puntaje en la Cata Internacional del BOP, fue adquirido por JD.com, de China. La categoría geisha concentró los precios más elevados de la jornada. Además del lote de Lamastus Family Estate, otros cuatro cafés superaron los US$10.000 por kilogramo. El café geisha de Panamá saltó a la fama en el mercado internacional tras romper récords de precios en subastas internacionales -en la pasada edición el lote récord lo situó en más de US$30.000 el kilo-. Su complejo sabor lejos del fuerte café tradicional y su aroma floral es altamente codiciado en el mercado asiático. En total, los 40 lotes Geisha superaron este año los US$1.500 por kilogramo, mientras que los varietales registraron precios de entre US$897 y US$4.216 dólares por kilogramo.