Panamá evalúa necesidades de más de 400 empresas en zonas afectadas por terremoto

Empresas & Management

Esta iniciativa, desarrollada con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), aprovecha las capacidades de un sistema de monitoreo empresarial previamente desarrollado para fortalecer la gestión institucional.

Por revistaeyn.com El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) de Panamá ha iniciado un proceso de seguimiento a 401 empresas participantes de sus programas de apoyo empresarial, con el propósito de identificar posibles afectaciones, conocer sus necesidades y orientar oportunamente las acciones de acompañamiento al sector productivo. Esta iniciativa, desarrollada con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), aprovecha las capacidades de un sistema de monitoreo empresarial previamente desarrollado para fortalecer la gestión institucional.

A partir de la información disponible, el MICI ha incorporado herramientas de visualización geográfica que permiten identificar la ubicación de las empresas en relación con las zonas afectadas por el sismo, facilitando la priorización de las acciones de seguimiento. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacó la importancia de acompañar al sector productivo en este proceso. “Además de atender las necesidades humanitarias, que ha sido una acción prioritaria de nuestro Gobierno también es fundamental conocer la situación de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas, escuchar sus necesidades y determinar cómo podemos acompañarlas para que continúen sus operaciones y protejan los empleos que generan”, señaló el ministro. Mediante esta herramienta, el MICI identificó 401 empresas vinculadas a los programas Mujer Exporta, Agroindustria Competitiva y Pymexport, de las cuales 312 se encuentran en provincias centrales (Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas), y 89 en Chiriquí y Bocas del Toro. La primera fase del monitoreo prioriza las empresas ubicadas en las principales zonas afectadas. Para este ejercicio se integró información geográfica del programa europeo Copernicus, permitiendo relacionar la ubicación de las empresas con las áreas de interés identificadas tras el evento sísmico.