Cinco señales que las empresas suelen ignorar antes de una crisis operativa

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En un entorno donde las organizaciones buscan ser más eficientes y adaptarse a nuevas exigencias laborales, entender estos patrones resulta tan importante como medirlos, señalan expertos.

Por revistaeyn.com Las crisis operativas ocurren cuando las actividades normales de una organización comienzan a verse afectadas por problemas que limitan la productividad, generan sobrecarga de trabajo, retrasan procesos o dificultan el cumplimiento de objetivos. "La diferencia entre una organización reactiva y una organización preparada suele estar en su capacidad para interpretar la información que genera. Los indicadores laborales no solo muestran lo que ocurrió; también pueden anticipar lo que está por suceder en la operación cuando se cuenta con la visibilidad adecuada para analizarlos", explica Pablo Córdova, country manager de GeoVictoria.

Aunque las causas de las crisis operativas pueden ser diversas, existen indicadores que suelen repetirse antes de que aparezcan problemas mayores. 1. Incremento de retardos. Aunque suelen analizarse de manera aislada, los retardos recurrentes pueden convertirse en uno de los primeros indicadores de presión operativa. Cuando aumentan de forma sostenida o se concentran en determinadas áreas, turnos o ubicaciones, pueden anticipar ineficiencias que más adelante afecten la productividad, la cobertura de personal o el cumplimiento de objetivos. ¿Qué hacer? Observar tendencias, no eventos individuales. La información agregada permite identificar patrones de comportamiento y tomar decisiones preventivas antes de que el problema escale, aconseja GeoVictoria. 2. Incremento de horas extra. Cuando las horas extra se vuelven recurrentes, dejan de ser únicamente un indicador de tiempo trabajado y comienzan a revelar información sobre la operación. Su comportamiento puede ayudar a identificar cambios en la demanda, presiones sobre determinados equipos o áreas que están operando cerca de su capacidad. ¿Qué hacer? Identificar qué áreas concentran más horas adicionales y analizar si la carga de trabajo está distribuida correctamente. 3. Mayor número de solicitudes de permisos. Por sí mismas, las solicitudes de permisos no representan un riesgo para la operación. Su valor radica en la información que aportan cuando se analizan como tendencia. Variaciones significativas respecto a periodos anteriores pueden ayudar a las organizaciones a anticipar necesidades de cobertura, redistribuir recursos o identificar cambios en la dinámica de sus equipos.