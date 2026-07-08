Cinco señales que las empresas suelen ignorar antes de una crisis operativa

Por revistaeyn.com
Las crisis operativas ocurren cuando las actividades normales de una organización comienzan a verse afectadas por problemas que limitan la productividad, generan sobrecarga de trabajo, retrasan procesos o dificultan el cumplimiento de objetivos.
"La diferencia entre una organización reactiva y una organización preparada suele estar en su capacidad para interpretar la información que genera. Los indicadores laborales no solo muestran lo que ocurrió; también pueden anticipar lo que está por suceder en la operación cuando se cuenta con la visibilidad adecuada para analizarlos", explica Pablo Córdova, country manager de GeoVictoria.
Aunque las causas de las crisis operativas pueden ser diversas, existen indicadores que suelen repetirse antes de que aparezcan problemas mayores.
1. Incremento de retardos. Aunque suelen analizarse de manera aislada, los retardos recurrentes pueden convertirse en uno de los primeros indicadores de presión operativa. Cuando aumentan de forma sostenida o se concentran en determinadas áreas, turnos o ubicaciones, pueden anticipar ineficiencias que más adelante afecten la productividad, la cobertura de personal o el cumplimiento de objetivos.
¿Qué hacer? Observar tendencias, no eventos individuales. La información agregada permite identificar patrones de comportamiento y tomar decisiones preventivas antes de que el problema escale, aconseja GeoVictoria.
2. Incremento de horas extra. Cuando las horas extra se vuelven recurrentes, dejan de ser únicamente un indicador de tiempo trabajado y comienzan a revelar información sobre la operación. Su comportamiento puede ayudar a identificar cambios en la demanda, presiones sobre determinados equipos o áreas que están operando cerca de su capacidad.
¿Qué hacer? Identificar qué áreas concentran más horas adicionales y analizar si la carga de trabajo está distribuida correctamente.
3. Mayor número de solicitudes de permisos. Por sí mismas, las solicitudes de permisos no representan un riesgo para la operación. Su valor radica en la información que aportan cuando se analizan como tendencia. Variaciones significativas respecto a periodos anteriores pueden ayudar a las organizaciones a anticipar necesidades de cobertura, redistribuir recursos o identificar cambios en la dinámica de sus equipos.
GeoVictoria sugiere comparar indicadores por temporalidad, ubicación y área de negocio. El contexto es fundamental para distinguir entre fluctuaciones normales de la operación y señales que podrían requerir ajustes preventivos.
4. Incremento del ausentismo. El ausentismo no solo refleja la ausencia de colaboradores; también puede revelar qué tan resiliente es una operación ante cambios inesperados. Cuando las ausencias comienzan a concentrarse en determinadas áreas, turnos o funciones, pueden poner en evidencia dependencias críticas y desafíos relacionados con la continuidad operativa.
¿Qué hacer? Analizar dónde se concentran las ausencias y qué impacto generan en la operación. Comprender qué procesos dependen de ciertos equipos o posiciones permite anticipar riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta de la organización.
5. Mayor rotación de personal. La rotación de personal suele analizarse como un desafío de atracción o retención de talento. Sin embargo, desde una perspectiva operativa, también puede ofrecer información relevante sobre la estabilidad de los equipos y la capacidad de una organización para conservar conocimiento, experiencia y continuidad en la ejecución de sus procesos.
Cuando determinados puestos, áreas o ubicaciones presentan niveles de rotación superiores al comportamiento habitual, vale la pena analizar qué está ocurriendo detrás de esa tendencia y cuál podría ser su impacto en la operación.
¿Qué hacer? Más que observar el número de salidas, es importante identificar dónde se concentran, qué funciones se ven afectadas y cómo evolucionan en el tiempo. Analizar estos patrones permite anticipar necesidades de cobertura, fortalecer la transferencia de conocimiento y tomar decisiones con una visión de largo plazo.