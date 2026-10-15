MD 2026 | ‘Mujeres desafiantes de la década’, honor y gloria a la mujer centroamericana

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A auditorio lleno se celebra este jueves 15 de octubre, en el Centro de Convenciones de Costa Rica, el evento ‘Mujeres desafiantes de la década’, organizado por la revista Estrategia & Negocios.

​​​​​​Por: Daniel Zueras - revistaeyn.com El Centro de Convenciones de Costa Rica acogió en la tarde del 15 de octubre el evento ‘Mujeres desafiantes de la década’, la gran fiesta de E&N que reconoce el trabajo de las mujeres centroamericanas al desarrollo de la región, visibilizando el liderazgo femenino en el Istmo y promoviendo una agenda de equidad absolutamente necesaria. El evento ha arrancado con la presentación de Lizza Bobadilla, gerente de Audiencias de Grupo OPSA, empresa matriz de Estrategia & Negocios. Bobadilla ha explicado que Mujeres Desafiantes se ha convertido “en un ecosistema donde compartimos conocimiento y una mirada diversa y a la vez inclusiva”, transformándose en una red regional de conocimiento en la que caben financieras, banqueras, políticas, deportistas o cineastas, entre otras muchas. “En cada edición y evento fuimos presentando sus perfiles y cómo buscan impactar en los países y trascender en la región. Fuimos más allá de los nombres propios, investigamos brechas, barreras que limitan acceso de las mujeres a espacios de decisión”, ha comentado Bobadilla.

La gerente de Audiencias de Grupo OPSA ha recordado que “hoy celebramos una década, pero no miramos hacia atrás con nostalgia. Miramos hacia adelante”. Y es que Centroamérica no puede construirse con sólo una parte de su talento: “Nuestras empresas, familias y sociedades necesitan todo lo que las mujeres podemos crear”, ha concluido Bobadilla. Tras la bienvenida, ha sido la hora del panel magistral ‘Mujeres desafiantes en los negocios y en las organizaciones’, con Stephanie Melville, directora de la Junta Directiva de Progreso; Ana Karina Smith, estratega de liderazgo y expresidenta de la Asociación de Directoras de Panamá. “Vengo de una empresa familiar, soy cuarta generación y la única mujer en la Junta Directiva”, ha dicho Melville, quien nunca sintió la diferenciación por ser mujer: “Me miraban más por ser abogada, en vez de ingeniera”, algo que sí notó al convertirse en la primera mujer en ser directora dentro de la Junta Directiva la Cámara de Industria de Guatemala. Por su parte, Smith ha recalcado la “importancia de atreverse a decir que sí”. Desde su puesto en la Asociación de Directoras de Panamá busca impulsar la entrada de mujeres preparadas en juntas directivas. La panameña ha destacado la importancia de legislar en pro de la equidad, porque sí que da resultados.

Mini Talks

El cierre de la primera parte de ‘Mujeres Desafiantes de la década’ ha contado con tres mini talks a cargo de tres mujeres líderes en sus respectivos campos. Gabriela Roca, directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Grupo AG (Guatemala), líder en la producción de acero, ha inspirado al auditorio con su charla ‘¿Y por qué no?’ contando varias experiencias personales que la han llevado a donde hoy está. “Atrévanse, nunca se detengan”, ha dicho y ha destacado la importancia de rodearse bien, “de gente que quiere lo mismo que ustedes, de gente buena, de energía positiva que quiera llevarnos a un mundo mejor. Y agradezcan, nunca se vayan de un cuarto, no terminen un trabajo, una relación sin hacerlo. Los buenos somos más, es posible cambiar el mundo”. Por su parte, Silvia Chaves Herra, la directora de Experiencia de Marca, Relaciones Corporativas y Sostenibilidad del Banco Nacional (Costa Rica), nos ha explicado por qué ‘Cuando una mujer avanza, Costa Rica avanza’ y es que “entre todas tenemos que abrirnos esas oportunidades. El desafío no siempre está fuera, sino que llega desde dentro: ocho de cada diez mujeres se cuestionan si pueden o no pueden hacerlo. Tenemos que apoyar y empoderar a las mujeres, ayudándoles a darse ese crédito. Muchas veces te dicen que no digas que eres buena, ¿Por qué no podemos hacerlo? Vale darse ese crédito de nuestro esfuerzo y dejar de pensar que lo que hacemos es chiquitito”. Como cierre de estas píldoras en forma de charlas, Lady Campos, gerente de Desarrollo de Negocios para Centroamérica de Schneider Electric (Costa Rica), ha expuesto ‘De la intención al impacto’, donde ha comentado que es necesario trabajar por una Centroamérica más competitiva y sostenible. Para Campos, “necesitamos más mujeres en posiciones de liderazgo, pero no es el objetivo final. ¿Abrimos más oportunidades? ¿Hacemos un cambio? ¿Qué estamos haciendo una vez que tenemos esa posición en la mesa? Ser una mujer desafiante es desafiar con un propósito. Tenemos una gran responsabilidad cuando estamos sentadas en una mesa de dirección. Como mujer que le ha costado llegar, tenemos que hacer el camino más fácil para las que vienen después”.

Una década de empoderamiento