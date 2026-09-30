Empresas & Management

Inversionistas de EE.UU. conocen oportunidades que ofrece Panamá

Entre las áreas identificadas con potencial de crecimiento figuran las actividades marítimas, infraestructura portuaria, dragado, terminales y logística; así como transporte de carga, tecnología aeroportuaria y soporte técnico en el sector de aviación.

  • Inversionistas de EE.UU. conocen oportunidades que ofrece Panamá

    El encuentro, es parte de la agenda organizada para “Panama- Texas Week”, una misión comercial organizada entre USAPAN, USPA, el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá y su brazo de promoción internacional ProPanama. Foto de cortesía
2026-09-30

Por revistaeyn.com

Panamá presentó ante una delegación de empresarios y representantes gubernamentales de Texas las oportunidades de inversión que ofrece el país en sectores estratégicos como logística, infraestructura portuaria, aviación, energía, manufactura avanzada, servicios digitales y nuevas tecnologías.

Aeroman abre una nueva etapa: AAR acuerda comprar el 65% de su grupo matriz

El encuentro, es parte de la agenda organizada para “Panama- Texas Week”, una misión comercial organizada entre United States-Panama Partnership” (USAPAN), el U.S.-Panama Business Council (USPA), el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá y su brazo de promoción internacional ProPanama, dando inicio a la agenda de negocios de la semana.

Walter Cohen, en representación del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), destacó los sólidos vínculos que mantienen Panamá y Texas en materia de comercio, logística, energía y aviación, y resaltó el papel de la posición geográfica del país como plataforma para conectar mercados y desarrollar operaciones regionales.

Cohen señaló que la conectividad constituye una de las principales ventajas competitivas de Panamá, sustentada en el Canal de Panamá, los puertos ubicados en ambos océanos, el Aeropuerto Internacional de Tocumen y una amplia red de servicios logísticos.

Panamá: Desempleo baja a 8,5% e informalidad laboral al 45,8% hasta agosto

Entre las áreas identificadas con potencial de crecimiento figuran las actividades marítimas, infraestructura portuaria, dragado, terminales y logística; así como transporte de carga, tecnología aeroportuaria y soporte técnico en el sector de aviación. En materia energética, también se plantearon oportunidades vinculadas al comercio entre el Golfo de México y los mercados del Pacífico, con posibilidades para el desarrollo de infraestructura y transporte.

El representante del MICI también destacó proyectos de infraestructura como el cuarto puente sobre el Canal, la Línea 3 del Metro y las inversiones asociadas al entorno del Aeropuerto Internacional de Tocumen, que contribuirán a ampliar la capacidad del país y generar nuevas oportunidades para empresas vinculadas a la ingeniería, equipos especializados y tecnología.

Asimismo, se resaltó la oferta de Panamá para el establecimiento de servicios multinacionales y actividades vinculadas a la manufactura, servicios digitales, semiconductores e inteligencia artificial, aprovechando plataformas como Panamá Pacífico y la Zona Libre de Colón.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Exportaciones
|
Negocios
|
Inversionistas
|
Comercio Exterior
|
Misión comercial
|
Estados Unidos
|
Panamá
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE