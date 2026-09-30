Inversionistas de EE.UU. conocen oportunidades que ofrece Panamá

Panamá presentó ante una delegación de empresarios y representantes gubernamentales de Texas las oportunidades de inversión que ofrece el país en sectores estratégicos como logística, infraestructura portuaria, aviación, energía, manufactura avanzada, servicios digitales y nuevas tecnologías.

El encuentro, es parte de la agenda organizada para “Panama- Texas Week”, una misión comercial organizada entre United States-Panama Partnership” (USAPAN), el U.S.-Panama Business Council (USPA), el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá y su brazo de promoción internacional ProPanama, dando inicio a la agenda de negocios de la semana.

Walter Cohen, en representación del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), destacó los sólidos vínculos que mantienen Panamá y Texas en materia de comercio, logística, energía y aviación, y resaltó el papel de la posición geográfica del país como plataforma para conectar mercados y desarrollar operaciones regionales.

Cohen señaló que la conectividad constituye una de las principales ventajas competitivas de Panamá, sustentada en el Canal de Panamá, los puertos ubicados en ambos océanos, el Aeropuerto Internacional de Tocumen y una amplia red de servicios logísticos.