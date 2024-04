¿Por qué están fracasando las empresas en el mercado de vehículos eléctricos?

La realidad no tarda en imponerse

"En comparación con hace 10 años, ahora es más atractivo iniciar una compañía automotriz", dijo Wakefield. "¿Pero en comparación con comenzar una nueva aplicación de redes sociales o un nuevo servicio al consumidor o cualquier otra cosa que simplemente no consuma miles de millones incluso antes de comenzar, incluso antes de obtener su primer dólar de ingresos? Es duro. Basta con mirar los rendimientos del capital, no los precios de las acciones, sino los rendimientos reales del capital. No son muy atractivos. Esta es una industria altamente intensiva en capital y competitiva".

Incluso las empresas con mucho dinero en otras industrias que han planeado incursiones en los sueños automotrices han tirado la toalla. Apple cerró su proyecto de automóviles, al igual que el fabricante británico de electrodomésticos Dyson.

De alguna manera, es como revivir los primeros días de la industria automotriz en Estados Unidos. En los albores del siglo XX, había cientos de pequeños fabricantes de automóviles y empresas de repuestos repartidos por todo Detroit y la región circundante. Después de aproximadamente una década de consolidación, e innumerables fracasos, solo quedó el puñado de empresas estadounidenses.

Las empresas que tuvieron éxito en ese momento no solo se consolidaron, sino que trajeron gran parte de su cadena de suministro a la empresa. Eso está sucediendo de nuevo, ahora en el segmento de vehículos eléctricos, dijo John Paul MacDuffie, profesor de la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania.

Con información de CNBC