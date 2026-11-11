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Prime Employer Award: La transformación empieza por las personas, no por la tecnología

En el marco del encuentro "Voces que Transforman", organizado por Brain Consulting Group, se entregaron los "Prime Employer Awards®" edición 2026 a 15 organizaciones de Centroamérica y el Caribe por convertir su cultura organizacional en una ventaja competitiva.

Por: Revistaeyn.com Invertir en tecnología no garantiza transformar una empresa. Tampoco basta con definir valores corporativos para construir una experiencia de servicio que genere lealtad y rentabilidad. Entre las inversiones y los resultados existe un factor decisivo: las personas y las condiciones que el liderazgo crea para que puedan actuar. Esa fue la idea que conectó las exposiciones de Leonte Pallais, gerente general de 5B, y Ricardo Hernández, CEO AERIS Costa Rica, durante "Voces que Transforman", encuentro organizado por Brain Consulting Group en el marco de la edición 2026 de "Prime Employer Awards®", que entregó 15 reconocimientos a organizaciones de Centroamérica y el Caribe por convertir su cultura organizacional en una ventaja competitiva. El evento, realizado el 5 de noviembre en El Salvador, reunió a líderes empresariales, autoridades de gobierno y ejecutivos de Recursos Humanos de la región. La agenda combinó conferencias sobre inteligencia artificial, cultura de servicio, clima laboral y liderazgo con la entrega de reconocimientos a empresas que han incorporado la experiencia de sus colaboradores como una dimensión estratégica de su gestión.

El galardón distingue a organizaciones que conectan el desarrollo de las personas con los objetivos del negocio, y que gestionan el liderazgo, el bienestar y la experiencia de sus colaboradores como prioridades para fortalecer su ejecución, adaptarse al cambio y sostener sus resultados. La certificación se basa en un diagnóstico de clima y cultura organizacional que recoge y analiza la percepción de los colaboradores, e identifica fortalezas y oportunidades de mejora en la gestión del talento. Para obtenerla, las organizaciones deben contar con más de 20 colaboradores y alcanzar un nivel de satisfacción de al menos el 70%.

“Las empresas muestran apertura para conocer fortalezas y áreas de oportunidad. Están abiertas a escuchar las oportunidades de mejora que los colaboradores plantean día a día. Podemos identificar que, como líderes que tenemos capacidad de decisión, podemos potenciar oportunidades y trazar estrategias que contienen promesas de futuro”, señaló Lesslie de Davidovich, CEO de Brain Consulting Group. La ejecutiva también explicó que el propósito de la iniciativa es reconocer a las organizaciones que entienden la experiencia de sus colaboradores como un factor de competitividad. “Nuestro trabajo corresponde a las empresas que queremos construir mañana. Con esta convicción nace Prime Employer Awards®, una certificación y reconocimiento a las organizaciones que convierten la experiencia de sus colaboradores en una ventaja competitiva”, expresó.

Desde perspectivas distintas, Pallais y Hernández coincidieron en que el desempeño empresarial exige algo más que incorporar herramientas o establecer protocolos: requiere organizaciones capaces de desarrollar el potencial de sus equipos y convertirlo en resultados.

Inteligencia artificial: el propósito antes que la herramienta

Para Pallais, de 5B Guatemala, la transformación tecnológica es, ante todo, un proceso organizacional, cultural y humano. Disponer de soluciones avanzadas sirve de poco si los equipos no cuentan con las capacidades necesarias para aprovecharlas. En su conferencia "Liderar en la era de la IA: visión humana, futuro inteligente", cuestionó la adopción de inteligencia artificial (IA) por presión del mercado o por seguir una tendencia, sin identificar primero qué problema se busca resolver y qué valor se espera generar.

“Hay que pensar que la tecnología y las herramientas no son un destino completo. Tenemos que ver para qué la voy a usar... Pregunten el para qué. Y van a ver ustedes realmente que podemos encontrar y resolver un montón de problemas”, subrayó. Esta perspectiva obliga a los líderes a vincular las decisiones tecnológicas con los objetivos del negocio y a desarrollar capacidades en equipos con distintas edades, experiencias y niveles de familiaridad digital. La preparación no puede ser uniforme: debe responder a las necesidades de las personas que harán posible el cambio. Pallais también destacó la importancia de fortalecer el pensamiento crítico, la inteligencia emocional y el criterio ético. Su preocupación es que la facilidad para delegar tareas en la IA termine debilitando la disposición de las personas a cuestionar sus respuestas. La tecnología puede apoyar el trabajo, pero el juicio y la responsabilidad sobre las decisiones deben permanecer en manos humanas. Así, el papel del liderazgo no se limita a impulsar automatizaciones o acelerar la incorporación de nuevas herramientas. También consiste en preparar a la organización para el futuro, acompañar los procesos de cambio e inspirar a los equipos a tomar mejores decisiones, sin confundir velocidad de adopción con verdadera capacidad de transformación.

Cultura de servicio: del compromiso interno a la rentabilidad

Ricardo Hernández abordó la relación entre liderazgo y resultados desde la experiencia del cliente. Su argumento parte de una distinción fundamental: los clientes no observan directamente la cultura interna de una empresa, pero sí experimentan sus consecuencias cada vez que un colaborador los escucha, resuelve un problema o encuentra una respuesta sin someterlos a trámites innecesarios. En su conferencia "Cultura de servicio: de la experiencia del cliente a los resultados del negocio", Hernández planteó que la rentabilidad es el resultado de una cadena que comienza dentro de la organización. Una cultura sólida favorece el compromiso de los colaboradores; ese compromiso mejora la experiencia del cliente y puede impulsar la lealtad, las recomendaciones y los ingresos.

Por eso, exigir resultados sin atender las condiciones internas que los hacen posibles deja fuera una parte esencial de la ecuación empresarial. Como ejemplo, Hernández explicó que AERIS emprendió en 2021 un proceso de construcción de su cultura de servicio. Durante cuatro meses consultó tanto a colaboradores como a clientes, en lugar de limitar la definición del propósito y los valores a la alta dirección. El objetivo era que las personas reconocieran como propios los principios que posteriormente tendrían que llevar a la práctica. El proceso permitió construir una cultura apoyada en seis pilares: liderazgo visible, escucha sistemática, atención al colaborador, estándares acompañados de autonomía, reconocimiento y aprendizaje continuo. Entre las prácticas implementadas figuran las rondas de ejecutivos en la terminal, la participación de los gerentes en espacios de escucha y los programas de embajadores de cultura. Uno de los puntos centrales de este modelo es el equilibrio entre medir y permitir actuar. Los estándares ayudan a establecer expectativas y orientar el desempeño, pero el personal también necesita margen para resolver problemas con rapidez. Desde esta perspectiva, cuidar al colaborador no constituye una iniciativa aislada de bienestar. Es parte de la capacidad de la empresa para ofrecer un mejor servicio, reducir reprocesos y estimular propuestas de innovación. Hernández cuenta con responsabilidades ejecutivas en el sector aeroportuario regional: es CEO de Aeropuertos Internacionales de CCR Aeroportos, presidente del Consejo de Administración de Curaçao Airport Partners y CEO y vicepresidente de la Junta Directiva de AERIS Holding Costa Rica. Durante su exposición compartió experiencias de Costa Rica y Curazao.

Liderazgo, propósito y bienestar: otras miradas regionales

La agenda de "Voces que Transforman" incluyó otras dos conferencias que complementaron la discusión sobre el papel de las personas en el desempeño empresarial. Andrés Valverde, director de Recursos Humanos de Grupo Purdy, Costa Rica, presentó "Del propósito a la práctica: clima laboral y bienestar que se viven", una reflexión sobre la conexión entre el propósito organizacional y las condiciones que experimentan los colaboradores. Por su parte, Marco Padilla, gerente general del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) de Honduras, cerró el bloque de exposiciones con "Trascender con propósito: el legado que construimos en las personas". Las cuatro ponencias, a cargo de ejecutivos de Guatemala, Honduras, Costa Rica y Curazao, abordaron distintas dimensiones de una misma agenda: cómo alinear la cultura, el liderazgo y la gestión del talento con los objetivos de las organizaciones. El encuentro también contó con la participación de Miguel Kattán, secretario de Comercio e Inversiones de la Presidencia de la República de El Salvador, quien dirigió unas palabras a los asistentes.

Prime Employer Award: la marca empleadora como ventaja competitiva

Para Brain Consulting Group, la marca empleadora no se limita a la reputación que una organización proyecta hacia el mercado laboral. También se construye a partir de la experiencia cotidiana de sus colaboradores y de la capacidad de la dirección para escuchar, reconocer y transformar esa información en decisiones. De acuerdo con De Davidovich, la certificación permite identificar oportunidades de mejora y fortalecer las culturas de liderazgo dentro de las empresas. “No es decir: lo puedo hacer, sino es la cultura de liderazgo que determina que seamos buenos, que seamos la mejor versión de nosotros mismos”, expresó. La ejecutiva insistió en que el reconocimiento trasciende la entrega de un galardón: “Prime Employer Awards® no representa únicamente un reconocimiento. Es una invitación a escuchar, aprender y evolucionar”. Las categorías del reconocimiento responden a distintas dimensiones de la experiencia laboral, entre ellas: Cultura; Women Empowerment; Formación y Desarrollo; Responsabilidad Social Empresarial; Equidad de Género; Diversidad e Inclusión; Generación Y-Z; Work from Anywhere; ESG y Mindfulness.

Ganadores de Prime Employer Awards® 2026