LATAM tardará hasta 2029 en retomar productividad de hace una década, dice CEPAL

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En 2025, la productividad laboral por hora aumentó apenas un 0,7 % en la región, un ritmo inferior al 0,8 % registrado en 2024, según datos del informe que los vincula a los problemas de las empresas para incorporar nuevas tecnologías.

Por Agencia EFE Latinoamérica tardará hasta 2029 en recuperar las condiciones de productividad y empleo que tenía en 2013 si mantiene su actual ritmo de crecimiento, advirtió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). De acuerdo con el reporte 'Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe, 2026: extensionismo tecnológico y talento humano para la transformación productiva y el empleo', los países de la región continúan rezagados debido al bajo dinamismo de sus economías, en un contexto de rivalidad y competencia tecnológica entre las potencias.

En 2025, la productividad laboral por hora aumentó apenas un 0,7 % en la región, un ritmo inferior al 0,8 % registrado en 2024, según datos del informe que los vincula a los problemas de las empresas para incorporar nuevas tecnologías. "El desafío no consiste solo en generar nuevo conocimiento, sino también en lograr que las empresas incorporen, adapten y utilicen de manera efectiva tecnologías y soluciones ya disponibles", plantea el reporte El organismo de Naciones Unidas sostiene que la región reconoce la importancia de la tecnología y la formación laboral para mejorar el rendimiento, pero que no han logrado traducir esos objetivos en políticas concretas debido a sus dificultades para generar empleo y cerrar las brechas formativas de los trabajadores. Un análisis de la CEPAL a 25 documentos de política de desarrollo productivo y de ciencia, tecnología e innovación de 17 países de la región arrojó que más del 84 % reconoce brechas en la adopción tecnológica.