República Dominicana rediseña el mapa estratégico de Cementos Progreso

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La adquisición de los activos de Cemex elevó al 34,3% la producción fuera de Guatemala y blinda a la empresa frente a la turbulencia geopolítica regional.

Por: Pablo Balcáceres - Estrategia & Negocios La operación dominicana de Cementos Progreso Holdings se ha consolidado en corto plazo en un importante pilar del sistema productivo de la empresa ya que aporta la cuarta parte de la producción regional de cemento y concreto. La multilatina de origen guatemalteco llegó a dicho territorio en enero de 2025, tras asumir el control de las operaciones de Cemex en ese país, movida empresarial que a casi dos años rinde importantes frutos y prospecta a la empresa hacia el futuro. “Al incluir a República Dominicana, experimentamos un cambio significativo: redujimos la exposición a riesgos concentrados en un solo país o mercado. Con República Dominicana, la producción de cemento fuera de Guatemala (indicador clave del proceso de expansión), pasó del 15,6 % en 2023 al 34,3 % en 2025”, destaca el Reporte de Sostenibilidad 2025 de la compañía “El valor de progresar juntos”. Progreso nació en 1899 y se define como la única compañía cementera de origen centroamericano. En la última década amplió su presencia productiva y comercial desde Guatemala hacia Panamá, Belice, Costa Rica, Colombia, El Salvador y más recientemente a República Dominicana, una importante llave para ampliar su presencia en el Caribe. La economía dominicana es una de las más dinámicas de América Latina, proyecciones de la CEPAL indican que 2026 cerrará con un crecimiento del 4,4 % y ha mantenido un ritmo de desempeño que duplica al promedio regional. José Raúl González, CEO de Progreso, explicó a Estrategia & Negocios que el reporte permite dimensionar el peso de la operación dominicana entre un año y otro.

El impacto, dijo, se traduce en datos de crecimiento y ventas de doble dígito. “República Dominicana viene a cambiar la naturaleza del partido y nos vuelve una compañía multilatina, pero también en una compañía con volúmenes de ventas, de activos, de patrimonio más grandes y con un enorme compromiso”.

“En 2025, los ingresos ordinarios de nuestro portafolio crecieron 40,9 %. Este resultado marca un máximo histórico y fue posible gracias a ajustes oportunos en la planificación comercial, así como a adaptaciones productivas y logísticas para responder de manera consistente al aumento de la demanda. El desempeño estuvo liderado por los ingresos de cemento (48,6 %), seguidas por concreto (31,5 %) y agregados (18,3 %), en línea con el mayor dinamismo del mercado regional y, especialmente, de Guatemala”, recalca el reporte.

Según el informe, la estrategia de expansión geográfica de Progreso se apoya en dos ejes complementarios: el crecimiento mediante adquisiciones y el fortalecimiento sostenido de la capacidad exportadora.

“Esta capacidad —respaldada por nuestra plataforma industrial y logística en la región— nos permite atender de forma competitiva distintos mercados y responder con agilidad a cambios en la demanda”, apunta.

Con este movimiento, la empresa ha logrado sortear los retos generados por la tormenta geopolítica que vive la región. González reitera que Dominicana es además una operación que recalca la importancia de tener los socios locales correctos, así como las similitudes en los retos que tienen los países desde el punto de vista económico y social.

“Siempre hay un desafío distinto en cada año. Recordemos que tan solo hace pocos años veníamos del enorme desafío del COVID. Después, con la guerra de Ucrania los combustibles subieron mucho más de lo que han subido ahora. Los desafíos geopolíticos siempre nos están afectando. Sin embargo, creo que la virtud que tienen los colaboradores de Progreso es poder sentirse respaldados de una cultura empresarial que tiene 125 años de existir y que la empresa como tal ha pasado por muchas otras crisis”, matiza el directivo.



Trazando el futuro

José Raúl González añade que si bien los retos son importantes es un buen momento para la dinámica del sector: “creo que estamos en la industria correcta en el momento correcto”, reitera. El ejecutivo vislumbra buenas perspectivas a partir de un auge del desarrollo inmobiliario y el interés regional de potencial la infraestructura pública. “Creemos que todavía hay mucha vivienda digna por construir, creemos que tenemos una población que espera crecer también en cuanto a poder tener un hogar digno para sus familias, y gobiernos que deben de tocar el tema de la mejora en la infraestructura con seriedad y con la participación privada y pública, que es una combinación que hemos visto en otros lugares y en otras circunstancias que es enormemente poderosa”, reflexiona el directivo. González destaca que por naturaleza la empresa es optimista y creen que hay mucho por construir, algo en lo que están dispuestos a acompañar mediante el desarrollo de inversiones estratégicas que respalden la calidad, servicio y buen producto que puedan poner en manos de sus clientes.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN LA MIRA DE LA EMPRESA