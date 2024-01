Telefónica El Salvador solicita autorización para adquirir IBW

La solicitud de autorización de concentración económica presentada consiste en la adquisición del capital accionario de IBW El Salvador, S. A. de C. V., Multicable de El Salvador, S. A. de C. V. y Comunicaciones de Banda Ancha, S. A. de C. V., por parte de Fiber Systems Latin America, S. A., cuyo grupo corporativo incluye en el país a Telefónica Móviles El Salvador, S. A. de C. V. y Telefónica Multiservicios, S. A. de C. V.

Esta solicitud de autorización de concentración económica fue presentada el 22 de diciembre de 2023 y luego de revisar el expediente, la Superintendencia de Competencia determinó que la transacción se configura dentro de los supuestos de los artículos 31, 32 y 33 de la Ley de Competencia, procediendo así su admisión a trámite.