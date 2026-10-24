Empresas & Management

Tigo alcanza 98% de cobertura 4.5G y extiende su red 5G al 25% de El Salvador

Durante los últimos 24 meses, la compañía amplió la cobertura 4.5G del 95 % al 98 % y ejecutó mejoras de capacidad que beneficiaron a los 44 municipios del país.

Por revistaeyn.com Tigo El Salvador alcanzó una cobertura poblacional del 98 % con su red móvil 4.5G, equivalente a unos 5.9 millones de personas, mientras que su infraestructura 5G ya está disponible para aproximadamente 1.5 millones de salvadoreños, que representan el 25 % de la población, informó la compañía. El avance forma parte del plan de expansión y modernización de su infraestructura de telecomunicaciones durante 2026, orientado a incrementar la capacidad de la red y responder al crecimiento en el consumo de datos móviles. Según la empresa, estos resultados también están respaldados por el Barómetro de Cobertura Móvil de la firma francesa independiente nPerf, publicado en septiembre de este año, que sitúa la cobertura poblacional 4G de Tigo en 98 %.

Durante los últimos 24 meses, la compañía amplió la cobertura 4.5G del 95 % al 98 % y ejecutó mejoras de capacidad que beneficiaron a los 44 municipios del país. “Cada inversión en la red de Tigo representa una nueva oportunidad para que una familia acceda a educación, un emprendedor haga crecer su negocio o una empresa sea más competitiva”, afirmó Mauricio Marenco, CEO de Tigo El Salvador. Como parte de las intervenciones más recientes, la empresa reforzó su infraestructura en Morazán, Cuscatlán, Sonsonate y La Paz, departamentos donde las mejoras están disponibles para alrededor de 1.2 millones de habitantes.