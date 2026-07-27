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Claro amplió su red 5G en Costa Rica y supera los 2,1 millones de personas con cobertura

La mayor concentración de usuarios se mantiene en la Gran Área Metropolitana; sin embargo, zonas como Guanacaste, Puntarenas y Limón muestran un aumento sostenido en el uso de esta tecnología.

  • Claro amplió su red 5G en Costa Rica y supera los 2,1 millones de personas con cobertura

    El 5G ofrece velocidades hasta 10 veces superiores a las que ofrece la tecnología 4G LTE, así como de una conexión más estable y una menor latencia. Foto de iStock
2026-07-27

Por revistaeyn.com

Más de 2,1 millones de personas en Costa Rica ya tienen acceso a la red 5G de Claro, gracias a la expansión de su cobertura en las siete provincias del país.

La mayor concentración de usuarios se mantiene en la Gran Área Metropolitana; sin embargo, zonas como Guanacaste, Puntarenas y Limón muestran un aumento sostenido en el uso de esta tecnología.

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Este crecimiento se respalda con el reconocimiento internacional de Ookla, que distinguió a Claro con tres importantes premios: el Internet Móvil más rápido de Costa Rica por quinto año consecutivo; la Mejor Red 5G y la Mejor Experiencia en Videojuegos Móviles.

"Cada vez más usuarios utilizan nuestra red 5G para mantenerse conectados y para cumplir sus actividades diarias: trabajar, estudiar y entretenerse. Brindar cobertura a más de 2,1 millones de personas refleja el compromiso que tenemos en Claro de continuar ampliando el acceso a esta tecnología con el mejor servicio y el internet móvil más rápido de Costa Rica”, comentó Marcelo Mouzo, Director País de Claro Costa Rica.

Como parte de este avance, y para agradecer esa preferencia, Claro lanzó su campaña de medio año con promociones en Postpago, Prepago, Fibra Óptica Simétrica y Full Claro. La campaña busca facilitar el acceso a dispositivos y servicios compatibles con 5G, para que más personas disfruten una conectividad más rápida, estable y con mayores beneficios.

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“En Claro continuamos fortaleciendo nuestra infraestructura con la expansión de la red 5G y de la Fibra Óptica Simétrica para llevar una mejor experiencia de conectividad a más usuarios. Este crecimiento va acompañado de promociones que faciliten el acceso a nuestros servicios y dispositivos compatibles con 5G", agregó Marcelo Mouzo, Director País de Claro Costa Rica.

Cada vez más personas utilizan dispositivos compatibles con 5G y aprovechan servicios que demandan una mayor capacidad de conexión. El streaming, los videojuegos, las videollamadas y las herramientas de productividad móvil se benefician de velocidades hasta 10 veces superiores a las que ofrece la tecnología 4G LTE, así como de una conexión más estable y una menor latencia.

Los clientes de Postpago y Prepago pueden acceder a la red 5G de Claro sin costo adicional, siempre que cuenten con un dispositivo compatible y se encuentren dentro de una zona con cobertura.

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