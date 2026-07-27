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Claro amplió su red 5G en Costa Rica y supera los 2,1 millones de personas con cobertura

La mayor concentración de usuarios se mantiene en la Gran Área Metropolitana; sin embargo, zonas como Guanacaste, Puntarenas y Limón muestran un aumento sostenido en el uso de esta tecnología.

Por revistaeyn.com Más de 2,1 millones de personas en Costa Rica ya tienen acceso a la red 5G de Claro, gracias a la expansión de su cobertura en las siete provincias del país. La mayor concentración de usuarios se mantiene en la Gran Área Metropolitana; sin embargo, zonas como Guanacaste, Puntarenas y Limón muestran un aumento sostenido en el uso de esta tecnología.

Este crecimiento se respalda con el reconocimiento internacional de Ookla, que distinguió a Claro con tres importantes premios: el Internet Móvil más rápido de Costa Rica por quinto año consecutivo; la Mejor Red 5G y la Mejor Experiencia en Videojuegos Móviles. "Cada vez más usuarios utilizan nuestra red 5G para mantenerse conectados y para cumplir sus actividades diarias: trabajar, estudiar y entretenerse. Brindar cobertura a más de 2,1 millones de personas refleja el compromiso que tenemos en Claro de continuar ampliando el acceso a esta tecnología con el mejor servicio y el internet móvil más rápido de Costa Rica”, comentó Marcelo Mouzo, Director País de Claro Costa Rica. Como parte de este avance, y para agradecer esa preferencia, Claro lanzó su campaña de medio año con promociones en Postpago, Prepago, Fibra Óptica Simétrica y Full Claro. La campaña busca facilitar el acceso a dispositivos y servicios compatibles con 5G, para que más personas disfruten una conectividad más rápida, estable y con mayores beneficios.