Avícola Campestre anuncia inversión inicial de US$16 millones en El Salvador

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La obra marca el comienzo de una estrategia de expansión destinada a incrementar la capacidad productiva, incorporar nuevas tecnologías y fortalecer la competitividad de la agroindustria salvadoreña.

Por revistaeyn.com Avícola Campestre, empresa que forma parte de Grupo Campestre, inicia la ejecución de su plan de crecimiento 2026-2030 con la colocación de la primera piedra de Granja Vado Marín, un proyecto que representa una inversión aproximada de US$12.3 millones. Esta primera etapa contempla la construcción de 12 galpones tecnificados, diseñados para albergar una producción de 4.6 millones de pollos de engorde al año, equivalentes a 22.5 millones de libras anuales.

El proyecto forma parte de un programa de inversión calificado, por US$77.8 millones, que contempla siete iniciativas estratégicas a desarrollarse durante los próximos cuatro años. Entre ellas se encuentran la construcción de nuevas instalaciones para pollos de engorde, una granja de aves reproductoras para producir huevo fértil propio, la ampliación de la planta de incubación y la modernización de la planta de procesamiento de pollo, cuya capacidad instalada se proyecta triplicar. Asimismo, se contempla ampliar la planta de alimentos concentrados para triplicar su producción, incorporar nuevas tecnologías a los procesos industriales y desarrollar proyectos de generación energética. “Hoy la inversión que anunciamos se convierte en obra. Este es un paso importante para Avícola Campestre y para Grupo Campestre, porque demuestra nuestra decisión de seguir creciendo en El Salvador, modernizando nuestros procesos y generando nuevas oportunidades desde San Miguel, la ciudad donde nació nuestra empresa avícola, hace 27 años”, expresó Sergio Romero, Director de la Unidad de Negocios de Avicultura y Energía de Avícola Campestre. La ejecución del plan también representa una oportunidad para dinamizar la economía del oriente del país mediante la generación de empleo y la contratación de servicios vinculados con la construcción, la tecnología y la operación agroindustrial. De acuerdo con las proyecciones de la empresa, se crearán más de 860 oportunidades laborales entre puestos permanentes y empleos asociados a la ejecución de los proyectos, cuya fase constructiva se extenderá aproximadamente tres años.