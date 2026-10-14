Cable & Wireless Panamá anuncia transición en su liderazgo

Por: Revistaeyn.com

Cable & Wireless Panamá (Más Móvil) anunció hoy una transición en el liderazgo de la compañía.

Guillermo Ponce ha sido designado Presidente Ejecutivo y Gerente General interino de Cable & Wireless Panamá S.A., en reemplazo de Rocío Lorenzo, quien dejará la compañía para asumir como Presidenta Ejecutiva de Telenet, empresa de Liberty Global en Bélgica. Lorenzo continuará vinculada a Cable & Wireless Panamá como Directora de su Junta Directiva.

Según informó la compañía, Ponce es actualmente Director de la Junta Directiva de Cable & Wireless Panamá S.A. y cuenta con una amplia trayectoria y experiencia en crecimiento comercial, mejora de procesos y gestión de costos.

Asimismo, posee un profundo conocimiento del mercado panameño y de las operaciones de la compañía, en la que ha desempeñado diversas responsabilidades durante los últimos años.

Balan Nair, Presidente Ejecutivo y CEO de Liberty Latin America, subsidiaria de Cable & Wireless Panamá S.A., señaló: “Rocío ha dejado una huella significativa y duradera en nuestro negocio, y quiero agradecerle por su dedicación, compromiso y sus numerosas contribuciones a Liberty Latin America". Y agregó: "También ha construido un equipo sólido y establecido bases firmes en Panamá, sobre las cuales Guillermo continuará avanzando".

Al referirse a su designación, Ponce comentó: “Mi prioridad será mantener el impulso, trabajar estrechamente con nuestros equipos y continuar ejecutando nuestra estrategia con disciplina. Sobre todo, seguiremos trabajando cada día, junto con nuestros accionistas, para ofrecer servicios confiables, las mejores experiencias y el valor que nuestros clientes y las comunidades de Panamá esperan de nosotros”.

Tras 29 años de operaciones en el mercado panameño, Cable & Wireless Panamá ha consolidado una inversión acumulada de US$10.629 millones, cifra que comprende impuestos, aportes al Estado, desarrollo de infraestructura y dinamización de la economía local.

El desempeño de la empresa ha corrido en paralelo a la modernización de las telecomunicaciones nacionales. Tras la transición de redes telefónicas básicas a infraestructuras de fibra óptica e inteligencia artificial, la compañía destaca actualmente por la operación de la red 5G en Panamá.

Con un 49% de participación accionaria por parte del Estado, Cable & Wireless Panamá se posiciona como uno de los contribuyentes privados más significativos de los últimos 25 años.

De cara al ejercicio 2026, la empresa ha enfocado sus operaciones en la convergencia de cuatro pilares tecnológicos: la optimización de redes de fibra óptica con capacidades de hasta 1.000Mbps, el despliegue de cobertura LTE, el liderazgo en la red 5G y la integración de servicios en la nube mediante alianzas estratégicas. La adopción de inteligencia artificial y protocolos de ciberseguridad ya forman parte de su operativa diaria para la eficiencia técnica.