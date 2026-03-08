Masculinidad positiva: nuevo KPI del liderazgo

Empresas & Management

Ser hombre en el mundo corporativo ya no es sinónimo de jerarquía inflexible. Hoy, la masculinidad positiva impulsa liderazgos feministas y colaborativos que elevan la competitividad.

Por Gabriela Origlia - Estrategia & Negocios Masculinidad positiva es el concepto del que comenzó a hablarse en los organismos internacionales relacionados a derechos humanos e integración y que, aunque a diferentes velocidades, ya recorre el mundo empresarial. Los especialistas explican que el término apunta a superar las presiones y estereotipos sociales que entienden que ciertos valores y emociones son masculinos o femeninos e, incluso, se los caracteriza como positivos o negativos. En la vida corporativa está vinculado con los atributos requeridos ahora a los líderes y, también, con empresas que deben ser inclusivas y sustentables por convicción y, muchas veces en el arranque, porque ser lo redunda en más beneficios económicos. Expertos consultados por E&N admiten que el concepto no es el mejor, porque también restringe, pero es el que comenzó utilizándose en la psicología hace varias décadas. “Es muy borroso. Significa que si hay una ‘positiva’ hay una ‘negativa’ -dice Elena Fumagalli, docente y Chair del Centro de Liderazgo Inclusivo y Sostenible del INCAE-. Tenemos que avanzar y que no sea un estereotipo más. Antes, ser hombre, ponía en ventaja. Empieza a dejar de ser así, aunque los cambios son a velocidades muy heterogéneas no solo entre los países sino también entre las compañías”. Reconoce que, de alguna manera, el concepto “reúne lo mejor de las características que, históricamente, se atribuía a mujeres y hombres”. Repasa que el rol de liderazgo estuvo hasta hace relativamente poco “más alineado con la forma de ser estereotipada de un hombre: asertivo, firme. Ahora hay nuevos modelos, que apuntan a lo colaborativo, a lo empático.

Cuando un hombre o una mujer tenía las cualidades adjudicadas al otro, despertaba críticas. Es importante que las organizaciones no pidan a su gente cambiar de actitud, sino que generen las condiciones estructurales para que seden esas conductas. En esa línea van las licencias de paternidad extendida o los programas de salud mental”. Antonio Boscán Leal, filósofo, experto en estudios feministas y de masculinidades y docente de la Universidad del Zulia (Venezuela), explica que la idea de “múltiples masculinidades” surge en la década de 1980 en investigaciones de universidades estadounidenses “al ver que hay varias, no solo la hegemónica que era la patriarcal, la que existió mucho tiempo”. Admite que se abrió entonces la duda entre los hombres de “‘en qué nos vamos a convertir ahora’. Todavía sigue, lo que es lógico porque hay una transformación en proceso”. Sobre cómo las empresas empezaron a incorporar la idea, Boscán Leal considera que es un avance en un sector “que privilegió, y todavía lo hace en gran medida, las estructuras patriarcales. Ese uso del poder para imponerse sobre otros no solo afectó y discriminó a las mujeres, sino a los hombres que no comparten”. En esa línea aporta que los cambios profundos los generan los “liderazgos feministas, no los femeninos, que quieren romper con la estructura”. Scarlet Pietri Verenzuela, directora de Talento de FIFCO, precisa que la empresa entiende la masculinidad positiva como una “forma más saludable, libre y humana de ser hombre. Significa reconocer que también sentimos, cuidamos, escuchamos y nos permitimos ser vulnerables. Se trata de alejarnos de ideas tradicionales que asocian la masculinidad con control, silencio emocional o la necesidad de demostrar poder, para acercarnos a un modelo empático, respetuoso y colaborativo”.

EVIDENCIAS ANALIZADAS

Según datos de la Organización Mundial de la Salud(OMS), las masculinidades positivas colaboran para bajar los niveles de violencia de género en alrededor del 30 % al “fomentar relaciones más sanas y equitativas” que incluyen la capacidad de escuchar, el cuidado emocional y la promoción de la igualdad. Son todos factores que inciden en la calidad de vida individual, empresarial y de una comunidad. Un análisis de la Universidad de Harvard da cuenta de que las compañías que, en su ámbito, promueven la diversidad y las masculinidades positivas incrementan su productividad en un 20 % y reducen el ausentismo en un 25 %. La consultora McKinsey añade que las organizaciones que cuentan con equipos con diversidad de género que incluyen un enfoque de masculinidades positivas incrementan 21 % la probabilidad de superar sus métricas de rentabilidad. Unilever puso en marcha campañas para involucrar a hombres en temas de igualdad de género. ¿El resultado? Se registró una mejora del 70% en la percepción de la marca entre sus consumidores. De hecho, en 2018 Unilever comenzó a trabajar con el inversor de impacto Acumen y 60 Decibels en una encuesta con la que miden la diferencia que los programas de la empresa están generando en la vida de las personas a través de una perspectiva de género. El reporte de McKinsey revela que el 66 % de los empleados se muestran más comprometidos en un ambiente caracterizado por la diversidad, “lo que refleja la necesidad de adoptar estrategias que desafíen estereotipos dañinos y promuevan interacciones saludables”.

LA NUEVA MASCULINIDAD