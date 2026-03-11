Real estate turístico: Everty adquiere el emblemático Sí Como No en Costa Rica

Por revistaeyn.com
La empresa de inversión y desarrollo inmobiliario Everty anunció la adquisición del hotel Sí Como No Resort & Wildlife Refuge, una de las propiedades turísticas más tradicionales del área del Parque Nacional Manuel Antonio, reforzando su presencia en el sector hotelero de Costa Rica.
El establecimiento se incorporará al portafolio local de la compañía y será operado por Sandglass Hotels & Villas, la plataforma de hospitalidad del grupo especializada en hoteles boutique ubicados en destinos naturales de alto valor turístico.
La operación se perfila como uno de los activos más relevantes dentro de la estrategia de expansión hotelera de Everty en el país y abre una nueva etapa para un establecimiento con más de tres décadas de trayectoria en el desarrollo turístico de la zona.
Un activo con historia
A lo largo de su trayectoria, Sí Como No se ha consolidado como uno de los referentes de hospitalidad en Manuel Antonio, reconocido por su integración con el entorno natural y por ofrecer experiencias centradas en la biodiversidad de la región.
Para Everty, la incorporación del hotel representa la oportunidad de proyectar su evolución preservando la identidad que lo ha convertido en parte del carácter del destino.
“Sí Como No es un hotel con una historia profundamente ligada a Manuel Antonio y al desarrollo turístico de la zona. Para nosotros, asumir esta propiedad implica administrar un activo emblemático con responsabilidad y respeto por su legado, elevando sus estándares operativos y la experiencia del huésped sin perder su esencia”, señaló Harold Chamberlain, gerente país de Everty en Costa Rica.
Renovación y evolución de la experiencia
Como parte de esta nueva etapa, el hotel iniciará un proceso integral de mejoras que incluirá:
● renovación de habitaciones
● modernización de espacios comunes
● actualización de infraestructura
● evolución de la oferta gastronómica y de servicio.
El objetivo es elevar los estándares de la propiedad manteniendo su identidad dentro del ecosistema turístico de Manuel Antonio, uno de los destinos más visitados del Pacífico costarricense.
Estrategia de crecimiento
La adquisición forma parte del plan de expansión de Everty en la zona, orientado a fortalecer la oferta turística mediante propuestas que integren hospitalidad, diseño y sostenibilidad.
“Esta operación reafirma nuestro plan de inversión en Costa Rica y nuestra confianza en el país como plataforma para el desarrollo turístico. Nuestro modelo busca potenciar activos con trayectoria mediante una gestión profesionalizada y estándares internacionales”, agregó Chamberlain.
El ejecutivo destacó que destinos como Manuel Antonio mantienen un alto potencial de crecimiento dentro del turismo internacional, especialmente en segmentos vinculados con naturaleza, bienestar y hospitalidad boutique.
Sostenibilidad como eje
La compañía indicó que su estrategia integra criterios de sostenibilidad desde la fase de diseño hasta la operación de los activos.
Everty cuenta con la certificación CST del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y desarrolla iniciativas enfocadas en:
● reducción de residuos
● abastecimiento local y estacional
● planes regenerativos del entorno natural
● colaboración con aliados técnicos especializados.Estas acciones buscan preservar la integridad ambiental y social de destinos turísticos como Manuel Antonio.
Presencia internacional
Everty forma parte del grupo multinacional YNV Group y ha desarrollado proyectos inmobiliarios en Estados Unidos, Europa, Sudamérica y África.Su portafolio incluye activos comerciales, residenciales y de uso mixto enfocados en diseño, sostenibilidad y desarrollo de comunidades.
La operación del hotel estará a cargo de Sandglass Hotels & Villas, una colección de propiedades boutique presentes en Costa Rica y Grecia que apuesta por experiencias auténticas conectadas con la naturaleza, la gastronomía y las comunidades locales.