Empresas & Management

Real estate turístico: Everty adquiere el emblemático Sí Como No en Costa Rica

La empresa de desarrollo inmobiliario incorporó uno de los hoteles más reconocidos del Pacífico costarricense a su portafolio y anunció un plan de renovación para elevar estándares operativos, de diseño y sostenibilidad en el destino.

Por revistaeyn.com La empresa de inversión y desarrollo inmobiliario Everty anunció la adquisición del hotel Sí Como No Resort & Wildlife Refuge, una de las propiedades turísticas más tradicionales del área del Parque Nacional Manuel Antonio, reforzando su presencia en el sector hotelero de Costa Rica. El establecimiento se incorporará al portafolio local de la compañía y será operado por Sandglass Hotels & Villas, la plataforma de hospitalidad del grupo especializada en hoteles boutique ubicados en destinos naturales de alto valor turístico.

La operación se perfila como uno de los activos más relevantes dentro de la estrategia de expansión hotelera de Everty en el país y abre una nueva etapa para un establecimiento con más de tres décadas de trayectoria en el desarrollo turístico de la zona. Un activo con historia A lo largo de su trayectoria, Sí Como No se ha consolidado como uno de los referentes de hospitalidad en Manuel Antonio, reconocido por su integración con el entorno natural y por ofrecer experiencias centradas en la biodiversidad de la región. Para Everty, la incorporación del hotel representa la oportunidad de proyectar su evolución preservando la identidad que lo ha convertido en parte del carácter del destino.

“Sí Como No es un hotel con una historia profundamente ligada a Manuel Antonio y al desarrollo turístico de la zona. Para nosotros, asumir esta propiedad implica administrar un activo emblemático con responsabilidad y respeto por su legado, elevando sus estándares operativos y la experiencia del huésped sin perder su esencia”, señaló Harold Chamberlain, gerente país de Everty en Costa Rica. Renovación y evolución de la experiencia Como parte de esta nueva etapa, el hotel iniciará un proceso integral de mejoras que incluirá: ● renovación de habitaciones ● modernización de espacios comunes ● actualización de infraestructura ● evolución de la oferta gastronómica y de servicio.