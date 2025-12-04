Admirados Reload 2025: La renovación del legado empresarial en Centroamérica

Admirados

Admirados renueva el legado que por dos décadas ha contado las historias del liderazgo que transforma a Centroamérica. Esta edición vuelve a encender la brújula empresarial de la región, revelando a quienes se atreven a innovar, adaptarse y liderar con propósito en tiempos de cambio.

Por Velia Jaramillo, Editora General Estrategia & Negocios ADMIRADOS es, sin duda, para Estrategia & Negocios, un Especial-Legado. Durante más de 20 años, a partir de 2003, empezamos a indagar por las Empresas/Empresarios Admirados en la región y a presentar estos resultados junto a entrevistas con los capitanes más reconocidos. Así llegaron a nuestras páginas los grandes empresarios de la región, aquellos bajísimo perfil desconocidos para las audiencias de Centroamérica, compartiendo sus historias, evolución proyectos y sus claves personales de liderazgo. Las entrevistas que ADMIRADOS ha traído a Estrategia & Negocios en 20 años de historia son piezas que ya hacen parte de la cultura empresarial de la región: Carlos Pellas, Carlos Enrique Mata, Ricardo Poma, Roberto Murray, Freddy Nasser, María Eugenia Brizuela, Ramón Mendiola, Juan Luis Bosch, Juan José Gutiérrez, entre muchos más. No hay otra revista de la región con este capital acumulado de historias empresariales contadas por sus protagonistas. En los años más recientes, ADMIRADOS ha reconocido a la generación emergente de sucesores, innovadores tecnológicos, empresarios sociales, a los disruptivos.

Mantener vigente esta submarca de E&N, ha implicado renovarnos a lo largo del tiempo. ADMIRADOS nació como una encuesta que circulaba de manera exclusiva entre el alto liderazgo empresarial y ejecutivo de la región, luego, nuestras audiencias digitales se sumaron al sondeo. El estudio se enriqueció metodológicamente desde principios de esta década, de la mano de una alianza con los expertos de Skaleno Advisory, quienes llegaron aportando su profundo conocimiento en management, legado y gobernanza. Este año, Admirados de Centroamérica 2025 incorpora una innovación metodológica: más de 50 destacados líderes gremiales, académicos y de organizaciones de la región participaron, respondiendo a una invitación de Revista E&N, en el primer Consejo Consultivo de Admirados, y nominando a sus Empresas y Líderes Empresariales más admirados. Lo hicieron alineados a una metodología propuesta por Skaleno para 2025, que definió cuatro categorías: Visión estratégica y liderazgo en el modelo de negocios; Adaptabilidad al entorno; Gobierno corporativo y gestión transparente y Transformación digital.

SE BUSCAN LIDERAZGOS Y ORGANIZACIONES ADMIRABLES

En VISIÓN ESTRATÉGICA, el sondeo desarrollado por Skaleno Advisory pidió nominar a empresas que hubieran proyectado una dirección clara, orientada al futuro y adaptada al contexto regional o global, que hubiese rediseñado su forma de generar ingresos o entregar valor, que ofreciera soluciones únicas, relevantes y centradas en necesidades actuales de los clientes o que tuvieran en desarrollo iniciativas innovadoras alineadas con su visión, con resultados concretos en nuevos productos, servicios o procesos. En cuanto a los empresarios/ejecutivos en esta categoría, debían ser líderes que comunican y defienden una dirección estratégica sólida y coherente con los cambios del entorno, o bien, ser actores clave en el rediseño de su negocio, sus procesos o su posicionamiento, y/o una cabeza que priorizase soluciones disruptivas o mejoras notables que generen valor real, con visión para adelantarse al mercado o a su industria. Las empresas líderes en ADAPTABILIDAD AL ENTORNO calificaban por su capacidad de hacer frente a crisis o disrupciones con capacidad de respuesta, adaptación y aprendizaje organizacional, por su expansión a nuevos territorios o sectores, con presencia significativa y resultados demostrables, por establecer colaboraciones clave que potenciaran su crecimiento, eficiencia o innovación y/o por haber ampliado su portafolio o segmentos de manera estratégica, con impacto positivo en resultados o resiliencia.

Y los empresarios/ejecutivos Admirados por ADAPTABILIDAD AL ENTORNO serían aquellos capaces de liderar con éxito durante crisis o transformaciones profundas, los que acreditaron una conducción determinante para escalar el negocio, constructores de vínculos de alto impacto para el crecimiento, admirables por su resiliencia, serenidad y enfoque en resultados. En GOBIERNO CORPORATIVO, las empresas nominadas debían acreditar contar con un consejo directivo o junta con funciones claras y participación efectiva, mecanismos bien definidos y operativos de supervisión, auditoría y gestión de riesgos, publicar información clave y mantener canales de diálogo con los grupos de interés y mantener políticas vigentes (anticorrupción, conflicto de interés, ética) y mecanismos para hacerlas cumplir. Los empresarios reconocidos en esta categoría, deberían haber contribuido al fortalecimiento de juntas directivas y órganos de control, promover reportes, auditorías y prácticas éticas visibles, reflejar en su conducta personal los valores que defiende públicamente y/o haber promovido la sucesión, profesionalización o continuidad empresarial. Finalmente, bajo los criterios de Skaleno Advisory, las empresas admiradas en TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y EXPERIENCIA DEL CLIENTE, serían aquellas que hubiesen automatizado o transformado procesos internos con impacto en eficiencia o control operativo, aplicado analítica, inteligencia artificial o tecnología para tomar decisiones estratégicas, brindar una atención integrada, coherente y fluida en todos los canales físicos y digitales y promover formación, cultura digital y adaptación tecnológica en distintos niveles de la organización. Los empresarios admirados en esta categoría, serían quienes promovieran soluciones tecnológicas para la mejora de procesos y resultados, priorizaran herramientas o estrategias centradas en el usuario, fomentaran capacidades digitales, aprendizaje continuo y adaptación tecnológica.

LOS EXPERTOS PROPONEN Y CALIFICAN

Con la metodología de Skaleno, Estrategia & Negocios salió a buscar a la comunidad de expertos del Consejo Consultivo, conocedores de los liderazgos empresariales en sus países, para que postulasen atendiendo estos criterios. El primer Consejo Consultivo que acompaña un proyecto editorial de E&N, lo integran este año más de 50 notables de los seis países de la región: Rectores y decanos de universidades, líderes gremiales, expertos en gestión de talento, economistas, líderes financieros, innovadores, cabezas de tanques de pensamiento, directores de asociaciones de sostenibilidad. ¿Y qué aportaron? los miembros del Consejo Consultivo de Admirados 2025 no solo propusieron nombres, sino fundamentaron sus postulaciones. El ejercicio resultó en una propuesta de empresas/líderes admirables mucho más diversa, que incorpora este año además de los grandes empresarios, a sucesores, jóvenes líderes, disruptores tecnológicos, empresas medianas y pequeñas y a sus líderes con grandes historias. Su expertise, sumado al del equipo editorial de E&N que aportó postulaciones en toda la región, fue la formula perfecta.