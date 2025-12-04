Admirados Reload 2025: La renovación del legado empresarial en Centroamérica

Por Velia Jaramillo, Editora General Estrategia & Negocios
ADMIRADOS es, sin duda, para Estrategia & Negocios, un Especial-Legado. Durante más de 20 años, a partir de 2003, empezamos a indagar por las Empresas/Empresarios Admirados en la región y a presentar estos resultados junto a entrevistas con los capitanes más reconocidos. Así llegaron a nuestras páginas los grandes empresarios de la región, aquellos bajísimo perfil desconocidos para las audiencias de Centroamérica, compartiendo sus historias, evolución proyectos y sus claves personales de liderazgo.
Las entrevistas que ADMIRADOS ha traído a Estrategia & Negocios en 20 años de historia son piezas que ya hacen parte de la cultura empresarial de la región: Carlos Pellas, Carlos Enrique Mata, Ricardo Poma, Roberto Murray, Freddy Nasser, María Eugenia Brizuela, Ramón Mendiola, Juan Luis Bosch, Juan José Gutiérrez, entre muchos más. No hay otra revista de la región con este capital acumulado de historias empresariales contadas por sus protagonistas. En los años más recientes, ADMIRADOS ha reconocido a la generación emergente de sucesores, innovadores tecnológicos, empresarios sociales, a los disruptivos.
Mantener vigente esta submarca de E&N, ha implicado renovarnos a lo largo del tiempo. ADMIRADOS nació como una encuesta que circulaba de manera exclusiva entre el alto liderazgo empresarial y ejecutivo de la región, luego, nuestras audiencias digitales se sumaron al sondeo. El estudio se enriqueció metodológicamente desde principios de esta década, de la mano de una alianza con los expertos de Skaleno Advisory, quienes llegaron aportando su profundo conocimiento en management, legado y gobernanza.
Este año, Admirados de Centroamérica 2025 incorpora una innovación metodológica: más de 50 destacados líderes gremiales, académicos y de organizaciones de la región participaron, respondiendo a una invitación de Revista E&N, en el primer Consejo Consultivo de Admirados, y nominando a sus Empresas y Líderes Empresariales más admirados.
Lo hicieron alineados a una metodología propuesta por Skaleno para 2025, que definió cuatro categorías: Visión estratégica y liderazgo en el modelo de negocios; Adaptabilidad al entorno; Gobierno corporativo y gestión transparente y Transformación digital.
SE BUSCAN LIDERAZGOS Y ORGANIZACIONES ADMIRABLES
En VISIÓN ESTRATÉGICA, el sondeo desarrollado por Skaleno Advisory pidió nominar a empresas que hubieran proyectado una dirección clara, orientada al futuro y adaptada al contexto regional o global, que hubiese rediseñado su forma de generar ingresos o entregar valor, que ofreciera soluciones únicas, relevantes y centradas en necesidades actuales de los clientes o que tuvieran en desarrollo iniciativas innovadoras alineadas con su visión, con resultados concretos en nuevos productos, servicios o procesos.
En cuanto a los empresarios/ejecutivos en esta categoría, debían ser líderes que comunican y defienden una dirección estratégica sólida y coherente con los cambios del entorno, o bien, ser actores clave en el rediseño de su negocio, sus procesos o su posicionamiento, y/o una cabeza que priorizase soluciones disruptivas o mejoras notables que generen valor real, con visión para adelantarse al mercado o a su industria.
Las empresas líderes en ADAPTABILIDAD AL ENTORNO calificaban por su capacidad de hacer frente a crisis o disrupciones con capacidad de respuesta, adaptación y aprendizaje organizacional, por su expansión a nuevos territorios o sectores, con presencia significativa y resultados demostrables, por establecer colaboraciones clave que potenciaran su crecimiento, eficiencia o innovación y/o por haber ampliado su portafolio o segmentos de manera estratégica, con impacto positivo en resultados o resiliencia.
Y los empresarios/ejecutivos Admirados por ADAPTABILIDAD AL ENTORNO serían aquellos capaces de liderar con éxito durante crisis o transformaciones profundas, los que acreditaron una conducción determinante para escalar el negocio, constructores de vínculos de alto impacto para el crecimiento, admirables por su resiliencia, serenidad y enfoque en resultados.
En GOBIERNO CORPORATIVO, las empresas nominadas debían acreditar contar con un consejo directivo o junta con funciones claras y participación efectiva, mecanismos bien definidos y operativos de supervisión, auditoría y gestión de riesgos, publicar información clave y mantener canales de diálogo con los grupos de interés y mantener políticas vigentes (anticorrupción, conflicto de interés, ética) y mecanismos para hacerlas cumplir. Los empresarios reconocidos en esta categoría, deberían haber contribuido al fortalecimiento de juntas directivas y órganos de control, promover reportes, auditorías y prácticas éticas visibles, reflejar en su conducta personal los valores que defiende públicamente y/o haber promovido la sucesión, profesionalización o continuidad empresarial.
Finalmente, bajo los criterios de Skaleno Advisory, las empresas admiradas en TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y EXPERIENCIA DEL CLIENTE, serían aquellas que hubiesen automatizado o transformado procesos internos con impacto en eficiencia o control operativo, aplicado analítica, inteligencia artificial o tecnología para tomar decisiones estratégicas, brindar una atención integrada, coherente y fluida en todos los canales físicos y digitales y promover formación, cultura digital y adaptación tecnológica en distintos niveles de la organización. Los empresarios admirados en esta categoría, serían quienes promovieran soluciones tecnológicas para la mejora de procesos y resultados, priorizaran herramientas o estrategias centradas en el usuario, fomentaran capacidades digitales, aprendizaje continuo y adaptación tecnológica.
LOS EXPERTOS PROPONEN Y CALIFICAN
Con la metodología de Skaleno, Estrategia & Negocios salió a buscar a la comunidad de expertos del Consejo Consultivo, conocedores de los liderazgos empresariales en sus países, para que postulasen atendiendo estos criterios. El primer Consejo Consultivo que acompaña un proyecto editorial de E&N, lo integran este año más de 50 notables de los seis países de la región: Rectores y decanos de universidades, líderes gremiales, expertos en gestión de talento, economistas, líderes financieros, innovadores, cabezas de tanques de pensamiento, directores de asociaciones de sostenibilidad.
¿Y qué aportaron? los miembros del Consejo Consultivo de Admirados 2025 no solo propusieron nombres, sino fundamentaron sus postulaciones. El ejercicio resultó en una propuesta de empresas/líderes admirables mucho más diversa, que incorpora este año además de los grandes empresarios, a sucesores, jóvenes líderes, disruptores tecnológicos, empresas medianas y pequeñas y a sus líderes con grandes historias. Su expertise, sumado al del equipo editorial de E&N que aportó postulaciones en toda la región, fue la formula perfecta.
El CC también evaluó cada práctica admirable de las empresas/empresarios que postuló (Práctica debajo del promedio/Competitiva en Centroamérica/ Referente en Centroamérica/Exportable), con notables resultados para las 218 empresas y 192 líderes Admirados de 2025, a quienes sus postulantes reconocen mayoritariamente prácticas referentes/exportables. Todo ello resulta en un verdadero mapa de empresas y protagonistas a través de los cuales discurre el liderazgo admirado de Centroamérica.
El ejercicio cerró con entrevistas a profundidad con 8 empresarios Admirados de la región, elegidos por el Consejo Editorial de E&N, los que también participaron -por separado- en sesiones con Alejandro Domínguez y Miguel de Merodio, socio director y fundador de Skaleno Advisory, respectivamente, nuestras contrapartes aliadas en ADMIRADOS 2025.
Stephanie Melville, presidenta de Progreso y Arturo Sagrera, CEO de ADOC en Gobierno Corporativo; Álvaro Cofiño, presidente de Mc Donald´s Mesoamérica y Diego de Sola, CEO de Grupo de Sola en Adaptabilidad al entorno; Alejandro Rubinstein, CEO de Grupo Purdy y Javier Steiner, CEO de Grupo Steiner en Visión Estratégica; Gaby Aued, CEO de Tecnasa y Michel Caputi, gerente de alianzas estratégicas de BI en Transformación Digital, se abrieron a entrevistas de fondo con el equipo de Editores de E&N y con Skaleno Advisory.
A partir de dichas entrevistas y con su mirada experta, Domínguez y de Merodio nos han entregado cuatro análisis, uno por categoría admirable, de gran profundidad. Verdaderos informes de referencia de por donde transcurre la evolución de las empresas y lo que guía a los empresarios de la región. Y E&N ofrece, dentro del especial de portada, las entrevistas con 8 de los Admirados 2025 quienes compartieron, desde el centro de su estrategia, algunas claves de gestión en el campo en el que se les admira y novedades en la evolución de sus empresas.
¿Por qué en Estrategia & Negocios nos involucramos en estos largos y fundamentados procesos con aliados y consultores de gran solidez, mucho más allá de elaborar solo listas aleatorias? Porque honramos el legado de ADMIRADOS, y mantenemos firme el compromiso de aportar al conocimiento del ecosistema empresarial de la región y de sus protagonistas, de escudriñar sus estrategias, sus aprendizajes, fracasos y grandes desafíos. De presentar un liderazgo no maquillado, sino auténtico y honesto. Y de preservar un periodismo que interroga y analiza ese liderazgo.