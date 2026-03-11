Naviera Maersk advierte del riego de desabastecimiento de sus buques

Empresas & Management

Por Agencia EFE El director general de la naviera danesa Maersk, Vincent Clerc, advirtió que la compañía enfrenta crecientes riesgos para el abastecimiento de combustible para sus buques en Asia y Medio Oriente debido a las tensiones en la región y al cierre de rutas marítimas clave. "Las existencias están disminuyendo. Si no hacemos nada, corremos el riesgo de encontrarnos en Asia o en Medio Oriente con puntos de abastecimiento vacíos", declaró Clerc en una entrevista publicada por el diario Le Monde en la que explicó que el suministro de combustible en Asia depende en gran medida del flujo que atraviesa el estrecho de Ormuz.

Según Clerc, aunque el suministro de fueloil se mantiene estable en Estados Unidos, Europa y Sudamérica, las perturbaciones en el golfo Pérsico están afectando el equilibrio global. Actualmente, diez buques del grupo permanecen bloqueados en el golfo Pérsico, dijo Maersk, que añadió que para garantizar combustible a su flota, la compañía debe fletar petroleros adicionales en un mercado donde "las tarifas nunca han sido tan elevadas".