EEUU liberará 172 millones de barriles de petróleo de reserva estratégica

Por revistaeyn.com El Departamento de Energía de Estados Unidos informó este miércoles que liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva energética para hacer frente a la escalada de los precios del crudo provocada por la guerra en Oriente Medio y la situación en el estrecho de Ormuz. "El presidente Trump ha autorizado al Departamento de Energía a liberar 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo a partir de la próxima semana. Según las tasas de descarga previstas, la entrega llevará aproximadamente 120 días", explicó el Departamento. “Lo haremos, y luego lo equiparemos”, dijo Trump el miércoles en una entrevista con la cadena de televisión local WKRC durante una visita a la zona de Cincinnati. “Lo llené una vez y lo volveré a llenar. Ahora mismo lo reduciremos un poco, y eso bajará los precios”.

La Reserva Estratégica de Petróleo contiene actualmente unos 415 millones de barriles, poco más de la mitad de su capacidad, tras una serie de reducciones de reservas por parte de la administración de Joe Biden. Estas incluyeron una venta récord de 180 millones de barriles para ayudar a reducir los precios de la gasolina tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. En teoría, la reserva tiene capacidad para liberar unos 4.4 millones de barriles diarios, según el sitio web del Departamento de Energía. El petróleo del sistema tarda 13 días en llegar al mercado abierto después de que el presidente ordena la venta. Más temprano el miércoles, la Agencia Internacional de Energía acordó descargar 400 millones de barriles de sus reservas de petróleo de emergencia, la mayor liberación hasta la fecha, mientras los gobiernos buscan contener un aumento de precios impulsado por la guerra en Medio Oriente. El uso de estas reservas, aprobado por unanimidad por los 32 estados miembros de la AIE, supone la mayor liberación de reservas en la historia de la agencia, creada tras la primera crisis petrolera de 1973. El anterior fue en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania.

TRUMP BUSCA SEGURIDAD ENERGÉTICA