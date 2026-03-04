Mujeres Desafiantes

Especial 8M 2026 | Liderazgo femenino en CA: por qué la equidad ya es una ventaja competitiva

La equidad dejó de ser una conversación reputacional para convertirse en una variable estratégica. En este especial, Estrategia & Negocios analiza cómo el liderazgo femenino impacta competitividad, transformación digital y gobernanza corporativa en Centroamérica. Tres miradas —empresa, tecnología y juntas directivas— para entender por qué integrar más mujeres en espacios de decisión no es solo justicia, sino inteligencia empresarial.

Por: Claudia Contreras. Revista Estrategia & Negocios En los próximos diez años, 1.200 millones de jóvenes ingresarán al mercado laboral global. La mitad serán mujeres. Sin embargo, apenas el 4% de las mujeres vive en países con una igualdad legal casi plena. Esa brecha no solo limita trayectorias individuales: restringe crecimiento económico, productividad y capacidad de innovación. Como advirtió Tea Trumbic, autora principal del informe La mujer, la empresa y el derecho del Banco Mundial (2026), garantizar igualdad de oportunidades no es solo una cuestión de justicia: “es un elemento económico imprescindible”.

Del discurso a la competitividad

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 plantea alcanzar la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas antes de 2030. En Centroamérica, esa meta pasa por acelerar tres frentes críticos: empoderamiento económico, cierre de brechas tecnológicas y paridad en posiciones de alto liderazgo.

Pero, el punto de inflexión ocurre cuando las empresas dejan de tratar la equidad como una iniciativa de recursos humanos y la integran como columna vertebral de su modelo de negocio. Alejandra Mustakis, empresaria chilena, lo sintetiza con claridad: cuando las organizaciones entienden que la equidad no es solo un tema de cuotas sino de sostenibilidad y competitividad, el liderazgo femenino deja de ser simbólico y se convierte en ventaja estratégica.

La evidencia empresarial ya está sobre la mesa

Las compañías que integran mujeres en posiciones de liderazgo tienden a mejorar su desempeño financiero y su capacidad de innovación. No es casualidad. En Honduras, Diunsa reporta que el 52% de sus cargos gerenciales están ocupados por mujeres. En PedidosYa, los procesos de selección se diseñan en función de competencias para minimizar sesgos de género. En Arcos Dorados, los programas de mentoría interna impulsan una cultura de crecimiento profesional sostenido. En el ámbito regional, el nombramiento de Gisela Sánchez como presidenta ejecutiva del BCIE marcó un hito: primera mujer en liderar la institución en más de seis décadas. Más que un símbolo, representa una señal de evolución institucional. A nivel global, los datos también son contundentes. Según McKinsey, las startups lideradas por mujeres generan US$0,78 de ingresos por cada dólar invertido, frente a US$0,31 en empresas lideradas por hombres. La falta de financiamiento no solo frena a las emprendedoras: también hace que los inversionistas pierdan oportunidades de alto rendimiento.

Cultura organizacional

El verdadero desafío no está en diseñar políticas, sino en vivirlas. Ingrid Gamboa, cofundadora y CEO de Cumply / Ethikos Global, insiste en que el avance del ODS 5 está directamente ligado a culturas empresariales basadas en valores, colaboración y coherencia. Sin presupuesto, equipos dedicados y métricas claras, las políticas de equidad corren el riesgo de quedarse en campañas de imagen. Ana Sofía Alemán, presidenta de la Asociación Directoras de Panamá, lo plantea sin ambigüedades: una política de género sin KPIs definidos difícilmente impacta en la organización. Las cifras deben analizarse en toda la cadena de valor del talento: si hay mujeres en puestos iniciales y gerenciales, pero desaparecen en juntas directivas, algo está fallando. Además, la rotación baja en mujeres indica un compromiso fuerte con las organizaciones. La pregunta estratégica es si las empresas están acompañando ese compromiso con oportunidades reales de crecimiento.

Más allá de la cuota: transformar sistemas

La participación femenina en puestos de decisión en Latinoamérica ronda el 25%. El desafío no es “sumar mujeres”, sino transformar estructuras. Eso implica: -Invertir con enfoque de género. -Rediseñar métricas de éxito. -Impulsar corresponsabilidad en cuidados. -Crear programas de mentoría estructurados.Integrar políticas de compras inclusivas y pagos oportunos a proveedoras. El empoderamiento económico no se agota en el acceso al empleo; se consolida cuando se traduce en ingresos sostenibles, acceso a mercados y capacidad de escalar. Como subraya Mustakis, las organizaciones que no integren esta mirada están quedando fuera de una conversación clave para el futuro.

2030: ¿Qué está en juego?

La equidad de género es un motor de productividad y sostenibilidad. No se trata de superioridad de un género sobre otro, sino de calidad de decisiones, diversidad cognitiva y resiliencia organizacional. Las empresas que comprendan esto antes de 2030 no solo cumplirán con una agenda global: estarán fortaleciendo su ventaja competitiva en mercados cada vez más complejos y exigentes. En Centroamérica, el liderazgo femenino ya no es una promesa en ascenso. Es una variable estratégica que define quién crecerá, innovará y permanecerá en el tiempo.

AGENDA PARA EL DIRECTORIO: