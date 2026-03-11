Guarde estas cinco frases para mantenerse motivado ante los desafíos

Por revistaeyn.com
Toda persona exitosa enfrenta decepciones. Ya sea quedar fuera de un ascenso, recibir comentarios duros o perder un contrato frente a un competidor, los contratiempos ocurren. Sin embargo, muchos de nosotros nos sentimos desanimados por estos tropiezos, a menudo porque creemos que significan que somos incapaces o que tenemos defectos.
Lamentablemente, el diálogo interno negativo puede sabotear aquello que toda persona exitosa necesita para volver a intentarlo: la motivación. Como experta en diseño del comportamiento y autora de varios libros, Nir Eyal ha visto cómo la motivación impulsa el comportamiento humano y cómo las creencias influyen en ella.
Las personas exitosas ven los desafíos como oportunidades en lugar de contratiempos. Estas son cinco frases que usan para mantenerse motivadas, según Eyal.
1. “Aún no he descubierto cómo hacerlo”
Esta frase replantea una limitación fija como un estado temporal. Recuerda que toda persona exitosa lucha por resolver un problema o aprender algo nuevo; es parte del proceso de crecimiento.
En lugar de decir “No he descubierto cómo hacerlo”, diga “Aún no he descubierto cómo hacerlo”. Pequeñas modificaciones cambian el significado de las palabras, y añadir “aún” transforma una frase de autocrítica en una idea motivadora.
2. “Esto es información, no un veredicto”
No alcanzar una meta —como no cumplir un objetivo de ventas o no obtener un ascenso— puede sentirse como algo catastrófico. Cuando esto ocurre, el cerebro puede interpretar las emociones negativas como una prueba de incompetencia o de un defecto personal.
Confundir los sentimientos con hechos es una “trampa mental” llamada “razonamiento emocional”. Según los psicólogos cognitivos, estas trampas pueden crear ciclos de retroalimentación negativa que nos llevan a sacar conclusiones negativas, apunta Eyal.
3. “¿Qué le dirías a un amigo en esta situación?”
Hacer esta pregunta puede activar la autocompasión cuando más la necesita.
Cuando un amigo atraviesa un momento difícil, solemos ofrecer palabras de ánimo, apoyo y escuchar sin juzgar. Sin embargo, cuando estamos en una situación similar, es fácil que nuestro crítico interno ahogue esa autocompasión.
La principal razón por la que las personas se resisten a tratarse con amabilidad, según investigaciones, es la creencia de que la autocompasión implica pereza o indulgencia excesiva. Sin embargo, los estudios también muestran que la amabilidad hacia uno mismo puede aumentar nuestra motivación para aprender, ayudarnos a cambiar para mejor y evitar repetir los mismos errores.
4. “Estoy desarrollando la habilidad, no demostrando mi talento”
Imagine que debe dar una presentación importante frente a sus colegas o liderar un gran proyecto. En estas situaciones es fácil sentir que debe “demostrar” lo que sabe o impresionar a todos los que observan.
Cuando se encuentre en ese momento, diga: “Estoy desarrollando la habilidad, no demostrando mi talento”. Estas palabras nos recuerdan que debemos centrarnos en el crecimiento, no en el rendimiento.
5. “Este sentimiento es temporal, mi objetivo no”
Los contratiempos personales y profesionales pueden provocar emociones incómodas como miedo, frustración o vergüenza, dice Eyal.
Aunque es natural querer evitar estos sentimientos, hacerlo puede llevar a lo que llamo “creencias que justifican el fracaso”. Por ejemplo: “Es demasiado difícil asumir grandes riesgos” o “Debería rendirme antes de que algo más salga mal”. Desafortunadamente, estas creencias pueden sabotear nuestras metas.
Un enfoque mejor es decirte: “Este sentimiento es temporal, mi objetivo no”. Las emociones incómodas no duran para siempre, especialmente cuando las reconoces. Las investigaciones muestran que aceptar la incomodidad fomenta el crecimiento personal e incluso puede impulsar la motivación, acercándonos poco a poco a nuestras metas.
Con información de CNBC