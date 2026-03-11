Empresas & Management

Guarde estas cinco frases para mantenerse motivado ante los desafíos

Las creencias llenas de autocrítica pueden destruir la motivación, pero transformar el diálogo interno negativo en un lenguaje más positivo puede alimentar la perseverancia.

Por revistaeyn.com Toda persona exitosa enfrenta decepciones. Ya sea quedar fuera de un ascenso, recibir comentarios duros o perder un contrato frente a un competidor, los contratiempos ocurren. Sin embargo, muchos de nosotros nos sentimos desanimados por estos tropiezos, a menudo porque creemos que significan que somos incapaces o que tenemos defectos. Lamentablemente, el diálogo interno negativo puede sabotear aquello que toda persona exitosa necesita para volver a intentarlo: la motivación. Como experta en diseño del comportamiento y autora de varios libros, Nir Eyal ha visto cómo la motivación impulsa el comportamiento humano y cómo las creencias influyen en ella.

Las personas exitosas ven los desafíos como oportunidades en lugar de contratiempos. Estas son cinco frases que usan para mantenerse motivadas, según Eyal. 1. “Aún no he descubierto cómo hacerlo” Esta frase replantea una limitación fija como un estado temporal. Recuerda que toda persona exitosa lucha por resolver un problema o aprender algo nuevo; es parte del proceso de crecimiento. En lugar de decir “No he descubierto cómo hacerlo”, diga “Aún no he descubierto cómo hacerlo”. Pequeñas modificaciones cambian el significado de las palabras, y añadir “aún” transforma una frase de autocrítica en una idea motivadora. 2. “Esto es información, no un veredicto” No alcanzar una meta —como no cumplir un objetivo de ventas o no obtener un ascenso— puede sentirse como algo catastrófico. Cuando esto ocurre, el cerebro puede interpretar las emociones negativas como una prueba de incompetencia o de un defecto personal. Confundir los sentimientos con hechos es una “trampa mental” llamada “razonamiento emocional”. Según los psicólogos cognitivos, estas trampas pueden crear ciclos de retroalimentación negativa que nos llevan a sacar conclusiones negativas, apunta Eyal. 3. “¿Qué le dirías a un amigo en esta situación?” Hacer esta pregunta puede activar la autocompasión cuando más la necesita. Cuando un amigo atraviesa un momento difícil, solemos ofrecer palabras de ánimo, apoyo y escuchar sin juzgar. Sin embargo, cuando estamos en una situación similar, es fácil que nuestro crítico interno ahogue esa autocompasión.