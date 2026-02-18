Agrícola La Pradera: amor por la tierra que trasciende generaciones

Por revistaeyn.com

El amor por la tierra que le inculcaron sus padres, ahora da frutos para Enrique Rojas y su familia. Este aprendizaje mezclado con innovación ahora da vida a Agrícola La Pradera, en Costa Rica.

En las montañas de Alajuela, en Zarcero, nació este emprendimiento, gracias a una vida ligada a la agricultura y la ganadería. Desde joven, Enrique se dedica tanto al cultivo de la tierra como a la crianza del ganado.

Antes de enfocarse plenamente en el cultivo del apio, trabajó en la siembra de otros productos. “Inicialmente producíamos pepino, tomate cherry y tomate hidropónico, pero con el tiempo se nos volvió difícil sostener ese modelo productivo”, explicó. Fue hace aproximadamente ocho años cuando, junto a sus hermanos, tomó la decisión de cambiar de cultivo y apostar por el apio.

Cuatro años más tarde, quedó a cargo del proyecto junto a su esposa e incursionaron en la producción de apio bajo invernadero, marcando un punto de inflexión en la consolidación del negocio.

“El apio nos da sostenibilidad. Encontramos en este alimento una alta rentabilidad porque su consumo es constante y elevado. La rotación nos permite una producción continua, ordenada y con buen manejo. Después de tantos años, sentí que finalmente había encontrado el producto correcto”, afirmó Rojas, quien resalta que el crecimiento también se ha dado a nivel personal y familiar.

“Al inicio fue un reto, porque no se tenía pleno conocimiento de la siembra; sin embargo, gracias al acompañamiento de los extensionistas de Tierra Fértil, logramos adaptarnos muy bien”.

El programa de Walmart, le ha brindado apoyo para potenciar su cultivo.

El proyecto se desarrolla en un invernadero de aproximadamente 8.000m², superficie que permite la siembra de unas 76.000 plantas de apio. No obstante, el crecimiento se refleja principalmente en la eficiencia productiva y el rendimiento por metro cuadrado. Cada semana se cosechan entre 4.000 y 5.000 plantas, lo que equivale a una producción de entre 2.000 y 2.500 kilos semanales, con variaciones estacionales, que se entregan directamente a Walmart para ser vendidos en los 4 formatos de la cadena de supermercados.