Centroamérica conquista The World’s 100 Best Coffee Shops 2026

Ocio

En el CoffeeFest 2026 se reveló el ranking The World’s 100 Best Coffee Shops, donde 11 cafeterías centroamericanas fueron reconocidas entre las mejores del mundo y Alquimia Coffee, de El Salvador, alcanzó el tercer lugar global, consolidando el protagonismo regional en el café de especialidad.

Por revistaeyn.com En Madrid, durante el CoffeeFest 2026, el aroma del café de especialidad volvió a tener acento latinoamericano. La segunda edición de The World’s 100 Best Coffee Shops confirmó lo que en la región ya se sabía: Centroamérica no solo cultiva algunos de los mejores granos del mundo, también está consolidando cafeterías que marcan tendencia en la escena global. El ranking —considerado uno de los más influyentes en el universo del café de especialidad— incluyó 11 coffee shops centroamericanos entre los 100 mejores del planeta. Y en el podio, una bandera azul y blanco: Alquimia Coffee, de Santa Ana, El Salvador, alcanzó el tercer lugar mundial.

El Salvador en el podio global Alquimia Coffee, una microtostaduría que trabaja directamente en origen, fue reconocida por su enfoque contemporáneo y su vínculo profundo con el territorio cafetalero salvadoreño. Su propuesta combina trazabilidad, tueste de precisión y una narrativa que conecta al consumidor con la finca y el productor. El podio lo completaron Onyx Coffee Lab (Arkansas, EE.UU.), que obtuvo el primer lugar, y Tim Wendelboe (Oslo, Noruega), uno de los referentes históricos del café de especialidad en Europa. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE Que una cafetería salvadoreña se ubique entre las tres mejores del mundo no es un hecho menor en una región donde el café es industria, identidad y tradición exportadora. Once razones para celebrar El listado 2026 incluyó los siguientes espacios centroamericanos: ● Alquimia Coffee (El Salvador), puesto 3 ● El Injerto (Guatemala), 25 ● DeLaFinca Specialty Coffee (Honduras), 37 ● Atte For Coffee (Guatemala), 52 ● Café Nativo (Honduras), 63

● The Golden Pig (Honduras), 70 ● Café de Reyes (Guatemala), 76 ● Coffea Guatemala (Guatemala), 82 ● Casa Barista & Co (República Dominicana), 89 ● Cafetano Coffee Roasters (Honduras), 91 ● Cafeoteca (Costa Rica), 98

Honduras y Guatemala, dos gigantes históricos del café de altura, destacan con múltiples representantes. La lista también reconoce a Costa Rica y República Dominicana, ampliando la presencia regional. En conjunto, la participación centroamericana confirma que la región no solo exporta grano verde, sino que está construyendo marca, experiencia y cultura en torno al café. Un ranking con mirada global The World’s 100 Best Coffee Shops se elabora mediante un sistema mixto que combina la evaluación de más de 800 jueces internacionales con voto popular —más de 350.000 votos en esta edición—, tras analizar más de 15.000 cafeterías. Los criterios incluyen: ● Calidad del café ● Técnica del barista ● Innovación ● Sostenibilidad