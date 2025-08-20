Más de 400 productores agrícolas serán beneficiados por Walmart y AGEXPORT

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Walmart Guatemala y la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) unen esfuerzos para lanzar el proyecto “Ruta hacia la Formalización y Fortalecimiento Agrícola”, una iniciativa que beneficiará directamente a más de 400 personas productoras de frutas y hortalizas en los departamentos de Sololá y Jalapa. El proyecto busca fortalecer las capacidades empresariales, productivas y comerciales de los productores, bajo un enfoque de sostenibilidad y resiliencia.

A través de formación, asistencia técnica, acompañamiento en procesos de formalización y acceso a mercados, se pretende que los beneficiarios se conviertan en proveedores formales de cadenas comerciales, cumpliendo con los estándares de calidad e inocuidad requeridos. “Este proyecto no solo representa una inversión en el presente del agro guatemalteco, sino también en su futuro. Estamos convencidos que, al brindar conocimientos empresariales, mejorar prácticas agrícolas y facilitar el acceso a mercados, transformamos comunidades rurales”, declaró Amador Carballido, Director General de AGEXPORT. De las 419 personas beneficiarias, 259 son mujeres y 160 hombres, muchos con experiencia en cultivos como aguacate, arveja, coliflor, café, tomate y durazno. El 77 % no está formalizado, por lo que el acompañamiento para legalizar sus emprendimientos es una prioridad para integrarse a cadenas de valor formales.