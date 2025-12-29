Gabriela Huezo: la salvadoreña que redefine el marketing desde Los Ángeles

Protagonistas

Desde el corazón del mercado más competitivo del entretenimiento, una salvadoreña está dejando huella en la industria del marketing con una visión que combina estrategia, creatividad e inteligencia cultural. Gabriela Huezo, radicada en Los Ángeles, se ha convertido en una referencia en campañas de marketing, poniendo en el centro la autenticidad y la representación latina en Estados Unidos.

Por Gabriela Melara – revistaeyn.com Gabriela Huezo es una salvadoreña radicada en Los Ángeles (Estados Unidos), que destaca en la industria del marketing. A la fecha ha logrado trabajar con marcas como Prime Video, Pantene y Nickelodeon, por mencionar algunas; creando campañas con un enfoque social, comunitario y culturalmente relevantes para los latinos en Estados Unidos. Gabriela asegura que trabaja en llevar la autenticidad de las marcas hacia el cliente, con el fin de crear una conexión real y duradera entre ambos. “Es algo en lo que yo siempre me he enfocado que es ese storytelling, es de pensar cómo meto este producto de una forma orgánica en la historia que este influencer va a contar y lograr la conexión. No todo es vender y vender”, apunta durante una entrevista con E&N. Ella es el rostro detrás de Haus of Duke, su agencia de marketing y creatividad especializada en alianzas con influencers, narración de marcas y gestión de campañas.

“Lo que diferencia a Haus of Duke es mi enfoque original intercultural. Aporto la creatividad y la capacidad de ingenio latinoamericano a la precisión del mercado estadounidense, fusionando datos, empatía e inteligencia cultural para crear campañas que hacen que la gente se sienta vista. La representación no es un tema de conversación para mí. Es mi estrategia”.

UNA SALVADOREÑA EN EL MERCADO MÁS COMPETITIVO DEL MUNDO DEL ENTRETENIMIENTO

Gabriela nació y creció en El Salvador, pero decidió emprender en Los Ángeles, Estados Unidos, en el 2018.

“Fue- obviamente- un reto profesional, pero que me ha convertido en la estratega de marketing que soy hoy y me ha permitido poder entrar y tener un puesto en la mesa, en un mercado muy competitivo, sino el mercado más competitivo de del mundo y estoy en la cuna del entretenimiento: Los Ángeles”, comenta.

Ahora, su experiencia se amplía en la ejecución integral de campañas con influencers, selección de talento, redacción de briefs, negociaciones, creación de contenido y reportes de desempeño en plataformas como Instagram, TikTok, Pinterest y LinkedIn, y se ha especializado en crear campañas con enfoque comunitario y culturalmente relevantes.

UNA DECISIÓN QUE LE MARCÓ LA VIDA

Su vida fue comunicar y crear experiencias. Estudió en España, en la Universidad de Navarra, periodismo y luego de una pasantía en Univisión en San Diego, en EEUU, regresó a El Salvador, donde fue gerente del departamento de belleza en un almacén, tiempo después ingresó a MAC Cosmetics Centroamérica (2015), donde comenzó su verdadera travesía para convertirse en lo que es en la actualidad. En 2018, Gabriela decidió independizarse y crear su propia agencia de experiencias, en Estados Unidos, donde el trabajo con influencer es el diario vivir. Yo recuerdo que solo les dije a mis papás "Mañana voy a renunciar y voy a empezar lo mío”. Así fue. “En aquel momento (2015 en MAC Centroamérica), el marketing de influencers aún era nuevo en la región, así que construí de todo, desde identificar creadores emergentes y negociar alianzas hasta hacer seguimiento y diseñar experiencias de marca que generaran visibilidad medible. Ese trabajo inicial se convirtió en uno de los primeros programas estructurados de influencers en Centroamérica y moldeó la forma en que otras marcas abordaban las alianzas digitales”. Un ejemplo de tenacidad. Siempre superó obstáculos con actitud. "Bueno, yo digo: esto es lo que yo quiero y sigo adelante”, apunta.

“Llegué a Los Ángeles sin una red de contactos, ni familia, ni red de seguridad, y tuve que reconstruir mi carrera en uno de los mercados más competitivos del mundo. Esa experiencia me enseñó a innovar, a venderme sin miedo y a demostrar mi valor a través de un impacto medible”, comentó sobre cómo fue el llegar a Los Ángeles, incluso, agregó, ella iba sola a los eventos para darse a conocer.

PRÓXIMO PROYECTO: PODCAST CON ENFOQUE SOCIAL