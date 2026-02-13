El Salvador con metrocable: datos que debe saber

Centroamérica & Mundo

El Metrocable beneficiará cerca de 200.000 personas. La primera fase partirá de la colonia Zacamil, en el municipio de Mejicanos, hasta el Centro Histórico de San Salvador.

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com En Centroamérica se ejecutan obras que buscan aliviar la problemática de transporte y el tráfico. El Salvador no se queda atrás y ha dado inicio a un plan integral de transporte, dentro del mismo se encuentra la construcción de un metrocable. La obra ha dado inicio este mes de febrero de 2026 y, la primera fase, estará lista en 18 meses. El costo estimado de esta obra es de US$155 millones. El primer tramo irá desde la Colonia Zacamil, en Mejicanos, llegando hasta cercanías del Parque Cuscatlán, en el Centro de San Salvador. Se prevé que también sea un atractivo turístico, por la ruta.

El teleférico contará con 150 góndolas cada una con una capacidad de 10 personas sentadas.

La obra ya inició en el sector del Parque Cuscatlán, donde se realizan excavaciones para la construcción de 22 torres, cada una con 10 pilotes. Cifras oficiales indican que el metrocable beneficiará cerca de 200.000 personas. El costo aún no está definido.

PLAN INTEGRAL DE TRANSPORTE

La inversión que el Gobierno ejecutará para el plan, a través del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT), asciende a US$1.000 millones, destinados al metrocable, construcción de pasos a desnivel, mercados y otras obras de infraestructura, según detalló en días recientes a varios medios nacionales, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. “Hemos trabajado en varias soluciones, en proyectos de transporte... uno de estos es el metrocable que va a estar aunado a todo un plan, no solo es el metrocable. Nosotros lo vemos como un proyecto integral”, indicó el funcionario en la Entrevista Frente a Frente.

El Plan de Movilidad Urbana incluye la construcción de cuatro nuevos pasos a desnivel y la ampliación de vías estratégicas. Estos planes reciben financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).



OTRAS MEGAOBRAS EN CENTROAMÉRICA

Guatemala también ha iniciado con la construcción de un AeroMetro, que será una alternativa de transporte público de alta capacidad que movilizará hasta 374.000 personas diarias entre los municipios de Guatemala y Mixco. Este proyecto forma parte del Plan Integral de Movilidad Urbana y tiene como propósito brindar un servicio de transporte eficiente, accesible, seguro, incluyente, sostenible y amigable con el medio ambiente en beneficio de la calidad de vida de la población. Este es considerado el primer sistema de transporte público urbano masivo por cable aéreo en Centroamérica que impactará positivamente en la calidad de vida de las familias de la ciudad de Guatemala. Mientras en Panamá, avanza la Línea 3 del Metro de Panamá, un proyecto estratégico que incluye la construcción del túnel bajo el Canal de Panamá. El tramo soterrado comprende un túnel de aproximadamente 4,4 kilómetros bajo el Canal de Panamá, desde Farfán hasta el área de Balboa, y se extenderá hasta conectar con la estación Albrook de la Línea 1.