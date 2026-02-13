Cómo manejar ser considerado 'sobrecalificado' para un puesto de trabajo

Empresas & Management

Muchas compañías temen que un perfil sobrecalificado abandone el puesto en cuanto surja una oportunidad mejor, que sus expectativas salariales serán demasiado altas o que no se sentirá cómodo reportando a un jefe con menos experiencia.

Por revistaeyn.com Ser señalado como “sobrecalificado” puede convertirse en un arma de doble filo para quienes buscan empleo. Lo que para el candidato representa trayectoria, estudios y experiencia acumulada, para algunas empresas puede traducirse en dudas. La asesora de carrera y redactora de currículums ejecutivos Jessica Hernández sostiene que esta etiqueta suele encubrir temores más profundos de los empleadores. Desde la perspectiva del postulante, estar sobrecalificado significa contar con más años de experiencia, títulos académicos o certificaciones que los requisitos mínimos del puesto. Sin embargo, las razones para optar por un cargo de menor nivel son diversas: hay quienes desean cambiar de sector, reducir el nivel de estrés o priorizar estabilidad sobre ascensos.

Otros, en especial quienes atraviesan un periodo de desempleo, buscan un “trabajo puente” que les permita cubrir gastos y evitar vacíos en su historial laboral. El problema surge cuando la palabra “sobrecalificado” se convierte en una forma elegante de rechazo. Según Hernández, muchas compañías temen que ese perfil abandone el puesto en cuanto surja una oportunidad mejor. También sospechan que sus expectativas salariales serán demasiado altas o que no se sentirá cómodo reportando a un jefe con menos experiencia. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE En algunos casos, añade la experta, el término puede funcionar como un código para justificar sesgos por edad. Una proporción importante de quienes reciben esa observación supera los 50 años. Aunque corresponde a las empresas erradicar cualquier discriminación, la realidad es que muchos procesos de selección reproducen prejuicios de manera inconsciente. Curiosamente, muchos profesionales mayores no persiguen ya una carrera ascendente. Sus prioridades cambian: buscan propósito, equilibrio o afinidad con los valores de la organización, más que un nuevo escalón jerárquico. Pero si no explican esa motivación, el reclutador podría interpretar su candidatura como incoherente.