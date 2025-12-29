Marketing 2026: el fin del hype, el año en que la IA, la relevancia y la confianza se juegan el negocio

Después de años de pruebas, pilotos y promesas tecnológicas, el marketing entra en una nueva fase. Según la World Federation of Advertisers (WFA), 2026 marcará el paso definitivo de la eficiencia operativa a la eficacia en negocio. Y el estudio de SAMY (agencia global experta en social media), basado en más de 100 CMOs de 22 países, le pone nombre al resultado que importa: relevancia.

El año 2026 no premiará la innovación: premiará la eficacia en materia de Marketing.

La ecuación es clara:

* IA sin impacto no alcanza

* Creatividad sin contexto no convierte

* Escala sin confianza erosiona marca

¿CUÁL ES LA AGENDA QUE VIENE?

Estas son las grandes tendencias que definirán el marketing en 2026, a partir de la lectura cruzada de ambos informes.

1. La IA deja de ahorrar costos y empieza a rendir cuentas

La WFA lo plantea sin rodeos: en 2026 la IA generativa será evaluada por su capacidad de impulsar crecimiento, performance y creatividad, no solo por automatizar tareas.

SAMY complementa esta visión desde el frente social: la IA será clave para interpretar conversaciones, detectar microseñales culturales y activar contenido relevante en tiempo real, no para producir volumen vacío.

La ventaja competitiva no estará en usar IA, sino en llevarla a la eficacia medible.

2. Transparencia con la IA: de “nice to have” a requisito de marca

La WFA anticipa un endurecimiento regulatorio global: UE, China y varios estados de EE. UU. ya exigen divulgar cuándo y cómo se usa IA en contenidos y comunicaciones.

En paralelo, SAMY detecta un factor clave: la relevancia solo se construye si hay confianza cultural. Las audiencias no rechazan la IA; rechazan no saber cuándo se les está hablando con ella.

Las marcas deberán definir políticas claras de etiquetado, explicación y uso ético de la IA, no solo para cumplir la ley, sino para proteger valor de marca.

3. Relevancia: el nuevo ROI del marketing

El estudio de SAMY es contundente: “La relevancia es el ROI del marketing moderno”. El éxito ya no se mide en alcance o frecuencia, sino en la capacidad de una marca para entender profundamente a su audiencia y conectar con sus conversaciones reales.

Esto conecta directamente con la WFA, que subraya el fin de la separación entre corto y largo plazo: performance y brand building ya no pueden tratarse como mundos distintos.